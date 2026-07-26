Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος οδηγός που έτρεχε με 208 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών – Κορίνθου

Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού που κινούνταν με ταχύτητα 208 χλμ./ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26.07.2026) οι αρχές.

Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αφού καταγράφηκε από συσκευή radar να κινείται με 208 χλμ./ώρα στην Αθηνών – Κορίνθου.

Ο 29χρονος υπερέβη κατά 78 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 130 χλμ./ώρα για το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, καθώς η υπερβολική ταχύτητα δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.