Μάχη για να σωθούν και τα ζώα από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Δεκάδες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο στα Βίλια

Το Πόρτο Γερμενό δοκιμάζεται από τη φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα για δεύτερη μέρα, κάτι που πέρα από τεράστια φυσική και υλική καταστροφή, έχει φέρει τεράστια αναταραχή και στα ζώα της περιοχής.

Οι συνθήκες στο Πόρτο Γερμενό είναι απελπιστικά δύσκολες για όλους, και σύμφωνα με η Dogs’ Voice, πολλά ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς δεν ήταν εφικτό να περισυλλεγούν, όμως 62 συνολικά έχουν σωθεί από ανθρώπους, που επιχειρούν αδιάκοπα από χθες (31/07/26) το μεσημέρι.

46 ζώα συντροφιάς φιλοξενούνται στο γήπεδο των Βιλίων, που λειτουργεί ως προσωρινός σταθμός, ενώ άλλα 9 μεταφέρθηκαν σε χώρο του δήμου. Έχουν διασωθεί παράλληλα και 7 ζώα φάρμας, και πιο συγκεκριμένα δύο χήνες και πέντε κότες.

Ο προσωρινός σταθμός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας και το φιλοζωικό σωματείο «Αδέσποτες Ψυχές Μάνδρας», αποτελώντας το κέντρο υποδοχής των ζώων που απομακρύνονται από τις πληγείσες περιοχές.

Η μάχη θα συνεχιστεί όσο το μέτωπο είναι ακόμα ενεργό, καθώς δεδομένα υπάρχουν ακόμα πολλά ζώα που είναι απροστάτευτα στο δάσος και όπως ανέφερε η Dogs’ Voice πολλά τρέχουν πανικόβλητα μέσα στις φλόγες, χωρίς να είναι δυνατό να σωθούν.

Τα ζώα που περισυλλέγονται παραμένουν προστατευμένα, σε σκιά και υπό συνεχή φροντίδα και θα παραμείνουν στο γήπεδο τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ημέρες για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους, και η επανένωσή τους με τους ιδιοκτήτες τους ή επανένταξης όπου αυτό είναι εφικτό.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές λειτουργεί αδιάκοπα, με επιχειρησιακό συντονισμό μέσω του ΕΣΚΕΔΙΚ και υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Στη μάχη της προστασίας των ζώων συμμετέχουν επίσης εθελοντές, φιλοζωικά σωματεία, ιδιώτες, οχήματα μεταφοράς ζώων και συνεργαζόμενοι φορείς που υποστηρίζουν τις συνεχείς εκκενώσεις.