Μάτι και Τέμπη «συναντήθηκαν» στο Σύνταγμα: Συγγενείς και επιζώντες κρατήθηκαν αγκαλιά και εκφώνησαν τα ονόματα των θυμάτων

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (24.06.2026) μπροστά στη Βουλή, στο μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Εγκαυματίες και συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο Μάτι, συναντήθηκαν με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων στην ανατολική Αττική.

Μετά τις εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι, εκεί που πριν από 8 χρόνια έχασαν τη ζωή τους 114 άνθρωποι, συγγενείς και επιζώντες της φωτιάς μετέβησαν στο Σύνταγμα, αποτίοντας φόρο μνήμης και στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βρήκαν μεταξύ άλλων τους Πάνο Ρούτσι, Χρήστο Κωνσταντινίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δίπλα τους και η Νατάσσα Μαρινάκου -μητέρα του Ιάσονα Λαλαούνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο έξω από τη Βουλή.

Λίγα κεράκια, που σχημάτιζαν την ημερομηνία 23-7-18, τη «μαύρη» εκείνη Δευτέρα του Ιουλίου του 2018, προμήνυαν ότι κάτι διαφορετικό συνέβαινε στο Σύνταγμα. «Ο χώρος εδώ είναι για τον κάθε πολίτη που έχει υποστεί κρατικό έγκλημα» είπε μια γυναίκα από την ομάδα «Μέχρι Τέλους», που συντηρεί και φροντίζει το μνημείο για την Τέμπη.

Λίγα λεπτά αργότερα, το κλίμα φορτίστηκε περαιτέρω, καθώς άπαντες σχημάτισαν μια μεγάλη αγκαλιά και απηύθυναν προσκλητήριο με τα ονόματα όλων των νεκρών στο Μάτι. Στο τέλος, σχημάτισαν ένα «πηγαδάκι», και συζήτησαν για την έκβαση της δίκης για το Μάτι, με τους περισσότερους να υποστηρίζουν ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, στο Μάτι, είχε δώσει το «παρών» ο Αναστάσης Μπερέτας, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017.