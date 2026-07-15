Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό της – «Απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της»

Στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα (15.07.2026) η Μάρω Κοντού. Η μεγάλη ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία της και παρά το εξιτήριο που είχε πάρει πρόσφατα από το «Αττικόν» λίγες ημέρες μετά έμελλε να διακομισθεί ξανά στο νοσοκομείο.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρόνων, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της, τους φίλους της, τους συναδέλφους και το κοινό του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου που την λάτρεψε.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το Αντικαρκινικό Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», η γνωστή ηθοποιός απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της και παρά την σκληρή μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή.

Ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Χρήστος Φασιανός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους ανθρώπους της.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.