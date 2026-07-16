Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή το τελευταίο «χειροκρότημα» στη σπουδαία ηθοποιό

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού, τη σπουδαία ηθοποιό που χάρισε στο κοινό αμέτρητες όμορφες στιγμές και άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.

Η Μάρω Κοντού, μία ηθοποιός που αγαπήθηκε όσο λίγες, θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία την Παρασκευή 17.07.2026. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που τη θαύμασαν θα βρεθούν στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο «αντίο».

Η εξόδιος ακολουθία της εμβληματικής «Ελένης Κοκοβίκου» θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς αγάπης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, εκεί όπου οι δικοί της άνθρωποι θα την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Το TLife, θα δώσει το παρών στο συγκινητικό αντίο, για την σπουδαία ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου που άφησε ανεξίτηλο το έργο της, και θα μεταφέρει το κλίμα από την εξόδιο ακολουθία.

Στη Μητρόπολη αναμένεται να βρεθεί πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι θα τιμήσουν μια γυναίκα που με το ταλέντο, την κομψότητα και το φωτεινό της χαμόγελο κέρδισε μια μόνιμη θέση στις καρδιές των Ελλήνων.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η επιθυμία της οικογένειάς της. Αντί για στεφάνια, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της μπορούν να προσφέρουν μια δωρεά στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», έναν οργανισμό που η ίδια είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος και είχε στηρίξει με αληθινό ενδιαφέρον και αγάπη.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά. Οι ρόλοι, η παρουσία και η ευγένειά της θα συνεχίσουν να ζουν μέσα στις ταινίες, στις παραστάσεις και στις αναμνήσεις ενός κοινού που δεν θα την ξεχάσει ποτέ.