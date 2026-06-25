Μάρω Κοντού: Πώς συνελήφθη ο 90χρονος που προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της με μαχαίρι – «Το είχε κρυμμένο στο παντελόνι του»

Μία νοσηλεύτρια του «Αττικού» νοσοκομείου, ήταν ο άνθρωπος που ειδοποίησε την ασφάλεια για τον 90χρονο που επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, κρατώντας μαχαίρι.

Ο συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (24.06.2026) λίγο μετά τις 22:00, στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός, Μάρω Κοντού. Ο ηλικιωμένος άνδρας υποκρίθηκε τον ξάδερφο της και πέρασε από την πύλη του νοσοκομείου με κατεύθυνση στον θάλαμο όπoυ νοσηλεύεται η ηθοποιός, με σκοπό υποτίθεται να της κάνει παρέα.

Ο 90χρονος κατάφερε να μπει στο νοσοκομείο κρατώντας μια γλάστρα στο χέρι και έχοντας θήκη με μαχαίρι στη πίσω τσέπη του παντελονιού του. Η νοσηλεύτρια που έχει βάρδια εκείνη την ώρα, είδε το μαχαίρι που προεξείχε και αμέσως ειδοποίησε την ασφάλεια του νοσοκομείου λέγοντας «ένας άντρας με μαχαίρι είναι έξω από το δωμάτιο της ηθοποιού», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.

Μπορεί το περιστατικό να έληξε με αίσιο τέλος, θα μπορούσε όμως να καταλήξει με τον πιο τραγικό τρόπο αν η νοσοκόμα δεν εντόπιζε τον ηλικιωμένο με το μαχαίρι.

«Χθες, στις 10 το βράδυ, ένας άνδρας βρίσκονταν έξω από την καρδιολογική κλινική. Κρατούσε μία μικρή κασετίνα και από την πίσω τσέπη του εξείχε μία θήκη μαχαιριού. Περιφερόταν στον χώρο και έγινε αντιληπτός από μία νοσηλεύτρια της κλινικής. Εκείνη τον ρώτησε τι ήθελε εκεί. Ο ίδιος έδινε διαφορετικές απαντήσεις, λέγοντας αρχικά ότι ήταν συγγενής και στη συνέχεια ότι ήθελε να δει την κυρία Κοντού. Η νοσηλεύτρια, όμως, είχε δει τη θήκη του μαχαιριού και ειδοποίησε αμέσως την ασφάλεια του νοσοκομείου.

Οι φύλακες ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και τον συνέλαβε. Προφανώς, αν είχε καταφέρει να μπει μέσα με το μαχαίρι, ειδικά αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, θα μπορούσε να είχε συμβεί ένα τραγικό περιστατικό», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος στο newsit.gr.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 90χρονου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.

Η γνωστή ηθοποιός συνεχίζει να νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου και όπως αναφέρει το ιατρικό προσωπικό είναι η χαρά του δωματίου με την ίδια να μιλάει λέγοντας ιστορίες από το παρελθόν.

Να σημειωθεί ότι η ηθοποιός από την πρώτη στιγμή δεν επιθυμούσε να μπει σε μονόκλινο άλλα σε κλίνη με άλλους ασθενείς.

To άρθρο Μάρω Κοντού: Πώς συνελήφθη ο 90χρονος που προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της με μαχαίρι – «Το είχε κρυμμένο στο παντελόνι του» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr