Μάγδα Φύσσα για Χρυσή Αυγή: Φεύγω με ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και δεν θα τους ξαναδώ στη ζωή μου

Eμφανώς συγκινημένη και ικανοποιημένη από την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση βγήκε από το Εφετείο η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή, Παύλου Φύσσα.

Απευθυνόμενη στο πλήθος που την υποδέχτηκε με χειροκροτήματα, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη και την ανακούφισή της για την τελεσίδικη καταδίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ για άλλη μια φορά δίπλα μας. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη, κέρδισε η ειρήνη. Δεν δικαιώνονται μόνο τα θύματα αυτά της Χρυσής Αυγής σήμερα. Δικαιώνονται και όλα τα θύματα του φασισμού και ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση», τόνισε στην έναρξη της δήλωσής της.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις συγκλονιστικές εικόνες που ήρθαν στο φως τις προηγούμενες ημέρες, αφιερώνοντας τη νίκη σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. «Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί. Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή. Τώρα ήταν σε καιρό ειρήνης και είχε πάει για να δει την μπάλα. Κι όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στο δρόμο και σκότωσε. Καταδικάστηκε όμως σήμερα για τελεσίδικα πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Μάγδα Φύσσα εξομολογήθηκε την προσωπική της ανάγκη να αφήσει πίσω της αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αλληλεγγύης για τις άλλες μεγάλες μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δε θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι λοιπόν οι δίκες που είναι στο προσκήνιο να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο παιδιά μου».

«Ένας μεγάλος αγώνας 11 χρόνων φτάνει στο τέλος του»

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας. Και ο τόπος μας δεν χωράει ούτε τους φασίστες, ούτε τη φασιστική βία. Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα και η δικαστική εξουσία απέδωσε δικαιοσύνη», δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Κωστής Παπαδάκης.

«Η ποινική αποδοκιμασία των ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης είναι πλέον τελεσίδικη και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι ποινές. Ένας μεγάλος αγώνας 11 χρονών φτάνει στο τέλος του. Η πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής έγραψε ιστορία και περνάει στην ιστορία», τόνισε.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις γενιές που πολέμησαν τον ναζισμό σε αυτό τον τόπο, με σεβασμό στις ηρωικές μορφές των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την 1.5.1944 στην Καισαριανή, με τιμή στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, τους εξορισθέντες και τους φυλακισθέντες και σε όλους όσους πάλεψαν ενάντια στη φασιστική βία και το παρακράτος όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, παραδίδουμε τον απολογισμό μας “τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι”», συνέχισε.

«Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει, μας καλεί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα: Για να υπερασπιστούμε τα θύματα της Χρυσής Αυγής και εκείνους που έδωσαν τη μάχη για την αποκάλυψη του εγκληματικού της χαρακτήρα. Κάτω τα χέρια από τον Τζαβέντ Ασλάμ. Για να υπερασπιστούμε το παρατηρητήριο της δίκης Jail Golden Watch, που απειλείται με ποινική δίωξη ύστερα από μήνυση συνηγόρων των ναζιστών και να απαιτήσουμε την κατάργηση κάθε φραγμού στη δημοσιότητα της δίκης και του δικαιώματος ενημέρωσης. Για αποζημίωση στα θύματα της Χρυσής Αυγής και στις οικογένειές τους με νόμο της Βουλής σήμερα. Για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα των ναυαγίων της Πύλου και της Χίου. Για δικαιοσύνη για τα Τέμπη και για όλα τα κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τη Βιολάντα, τα ρατσιστικά εγκλήματα, τα αστυνομικά εγκλήματα, τους θανάτους κρατουμένων σε αστυνομικά τμήματα», επισήμανε.

«Μας καλεί τέλος στον αγώνα ενάντια σε εκείνες τις πολιτικές της ταξικής εκμετάλλευσης, της οικονομικοκοινωνικής εξαθλίωσης, της περιβαλλοντικής καταστροφής, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της κρατικής καταστολής, που ενθαρρύνουν το φασισμό και την ακροδεξιά και οπλίζουν τα χέρια των νέων ταγμάτων εφόδου», κατέληξε.