Λύκοι στην Αττική: Τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε αντιμέτωποι με το ζώο

Η εμφάνιση λύκων στην ευρύτερη περιοχή Κρυονερίου και Τατοϊου χθες Σάββατο (21.02.2026) και η επίθεση που δέχτηκε ένας άνδρας έχει προκαλέσει ανησυχία.

Το περιστατικό με τους λύκους σε Κρυονέρι και Τατόι προστίθεται σε αυτό που σημειώθηκε στο Χαϊδάρι πριν λίγο καιρό όταν το άγριο ζώο βρέθηκε να κόβει βόλτες σε κατοικημένη περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά από περιστατικό. Η Αντιδήμαρχος Διονύσου, Λαμπρινή Νούση, και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, επισημαίνουν ότι η παρουσία λύκων στην Αττική δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μια διαμορφωμένη πραγματικότητα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», η κ. Νούση ανέφερε ότι ο Δήμος Διονύσου εξέδωσε άμεσα σχετική ανακοίνωση, καθώς το συμβάν καταγράφηκε εντός των διοικητικών του ορίων.

Όπως τόνισε, οι πολίτες κινούνται σε φυσικούς χώρους που αποτελούν βιότοπο της άγριας ζωής και οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό. Διευκρίνισε ότι οι λύκοι δεν χαρακτηρίζονται από επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ωστόσο χρειάζεται αυξημένη προσοχή, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και στην περίοδο αναπαραγωγής. Συνέστησε, σε περίπτωση συνάντησης, να αποφεύγεται το τρέξιμο, οι απότομες κινήσεις και η απομάκρυνση με γυρισμένη πλάτη, ενώ προτείνεται η αργή υποχώρηση, διατηρώντας οπτική επαφή και προσπαθώντας κανείς να φαίνεται πιο μεγαλόσωμος.

Από την πλευρά του, ο κ. Γουρδομιχάλης υπογράμμισε ότι η επανεμφάνιση λύκων στην Αττική έχει καταγραφεί ήδη από το 2014–2015. Όπως ανέφερε, τα ζώα ακολούθησαν τη μετακίνηση αγριογούρουνων από τον Ελικώνας και τον Κιθαιρώνας προς την Πάρνηθα, το Ποικίλο Όρος και πιο πρόσφατα στο Όρος Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Πάρνηθα και γενικότερα στην Αττική εκτιμάται ότι ζουν περίπου 40–50 λύκοι, αριθμός που, όπως σημείωσε, αντιστοιχεί σε υψηλή πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Η αυξημένη συγκέντρωση σε περιορισμένο χώρο ενδέχεται να δημιουργεί πίεση στη διαθεσιμότητα τροφής, οδηγώντας ορισμένα ζώα προς περιφερειακές ή ακόμη και αστικές ζώνες.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για καταγεγραμμένες εμφανίσεις λύκων σε κατοικημένες περιοχές, όπως το Χαϊδάρι, καθώς και για επιθέσεις σε σκύλους. Τόνισε ότι τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν δεμένα κατά τη διάρκεια περιπάτων σε δασικές εκτάσεις, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν μικρά παιδιά.

Το βασικό συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: η άγρια ζωή έχει πλέον επανέλθει δυναμικά στην Αττική και απαιτείται σωστή ενημέρωση, προσαρμογή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και αποφυγή πρακτικών, όπως η εγκατάλειψη τροφών και απορριμμάτων, που μπορεί να προσελκύσουν ζώα και να αυξήσουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων συναντήσεων.

«Με έγδαρε στη μέση»

Να σημειωθεί ότι δύσκολες στιγμές πέρασε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο ανάμεσα σε Κρυονέρι και Τατόι. Μιλώντας στην ERTnews ανέφερε… «Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκανε κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα».

Τι πρέπει να κάνετε όταν δείτε λύκο

Με αφορμή τα περιστατικά, ο Δήμος Αχαρνών απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που σκοπεύουν να επισκεφθούν την Πάρνηθα την Καθαρά Δευτέρα, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Οι δημοτικές αρχές συνιστούν υπευθυνότητα κατά την παραμονή στο βουνό, αποφυγή απομακρυσμένων σημείων και τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας, ιδίως σε περιοχές με έντονη φυσική βλάστηση.

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). «Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρει σε ανάρτηση, δίνοντας τις παρακάτω οδηγίες.

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.

Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές

Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.