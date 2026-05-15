Λύκεια: Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα – Ξεκινούν τη Δευτέρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις για όλες τις τάξεις

Τελευταίο κουδούνι για τα Λύκεια και για αυτή τη σχολική χρονιά, θα ηχήσει σήμερα το μεσημέρι (15.05.2026) καθώς οι μαθητές και των τριών τάξεων ετοιμάζονται για τις ενδοσχολικές εξετάσεις που αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα.

Σχετικά με τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, οι ενδοσχολικές εξετάσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα αναμένεται να έχουν βγει μέχρι και τις 19 Ιουνίου.

Όσον αφορά τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, και εκείνοι θα δώσουν ενδοσχολικές εξετάσεις τη προσεχή Δευτέρα και μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.