Λούτσα: Το τελευταίο ραντεβού της Κινέζας που εξαφανίστηκε, το οποίο δεν έγινε ποτέ – «Δεν εμφανίστηκε, την ψάχναμε»

Από τις 20 Μαΐου αγνοείται η τύχη της Κινέζας μεσίτριας από τη Λούτσα. Έχουν περάσει περισσότερες από 50 ημέρες από την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, με τις αρχές μα εξετάζουν τα οικονομικά κίνητρα, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει μάρτυρες και στοιχεία σχετικά με το ραντεβού που είχε η 50χρονη εκείνη την μέρα, στο οποίο δεν πήγε ποτέ.

Στην «καρδιά» της Αθήνας, σε μία πολυκατοικία «φάντασμα» με κατεβασμένα τα ρολά είχε το ραντεβού η Γιου Τινγκ την ημέρα της εξαφάνισής της από τη Λούτσα. Το ραντεβού δεν έγινε ποτέ καθώς λίγες ώρες νωρίτερα τα ίχνη της 50χρονης μεταφράστριας χάθηκαν μυστηριωδώς.

«Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι… Κανείς. Τίποτα, εξαφανισμένη», είπε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Κάποιοι στην γειτονιά πίστευαν πως δεν έμενε κανένας στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Κι αυτό γιατί τα ρολά ήταν μονίμως κατεβασμένα, τα παράθυρα κλειστά και τους μόνους που έβλεπαν να μπαινοβγαίνουν στο κτίριο ήταν οι εργάτες και κάποιοι Κινέζοι με βαλίτσες.

«Η πόρτα δεν μένει ποτέ ανοιχτή. Το ρολό είναι πάντα κλειστό. Μόνο όταν μπαινοβγαίνει κόσμος. Νόμιζα δεν μένει κανένας», ανέφερε.

Ο 2ος και ο 4ος όροφος –όπως αποκαλύπτει σήμερα το Live News- ανήκει σε έξι Κινέζους. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ωστόσο, αναφέρει πως ούτε τους ξέρει, ούτε τους έχει δει ποτέ.

«Είναι έξι Κινέζοι. Είναι τρεις σε κάθε όροφο. Εγώ ξέρω μία δικηγόρο εδώ και τον Τσεν. Τους άλλους ούτε που τους έχω δει, ούτε που τους ξέρω», τόνισε.

Όταν χρειάστηκε να μιλήσει με έναν από αυτούς για ένα θέμα που προέκυψε με τους σωλήνες, πληροφορήθηκε πως η Κινέζα ιδιοκτήτρια δεν ζει εδώ αλλά στην Κίνα και πως τα κλειδιά του διαμερίσματος της τα είχε η Γιου Τινγκ.

Τέλος είπε: «Όλοι αυτοί οι Κινέζοι εκπροσωπούνται από έναν κύριο Τσεν. Ένα από αυτά τα διαμερίσματα ανήκει σε μία κυρία Λέι, μια Κινέζα που λέγεται Λέι. Αυτή, λοιπόν, η Λέι είναι φίλη με τη Γιου. Ανταλλάσσουμε (με Γιου Τινγκ) κάποια μηνύματα, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε.

Τελικά κλείνουμε ένα ραντεβού, μιλάμε και στο τηλέφωνο, στέλνουμε ένα WhatsApp την προηγούμενη μέρα. Και φτάσαμε 4:00 η ώρα με τον υδραυλικό, 20 του μήνα στην πολυκατοικία. Και την ψάχναμε!».