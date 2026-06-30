Λούτσα: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας – 40 ημέρες αγωνίας χωρίς κανένα ίχνος

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται την Τρίτη 30.06.2026 από τη στιγμή που η 50χρονη Κινέζα Γιου Τινγκ βγήκε από το σπίτι της στη Λούτσα και χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος. Από εκείνο το πρωινό της 20ής Μαΐου, κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε, ενώ η οικογένειά της ζει με την αγωνία και την αβεβαιότητα.

Η εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας από τη Λούτσα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο μυστηριώδη θρίλερ των τελευταίων μηνών. Τα μοναδικά στοιχεία που υπάρχουν είναι λίγες φωτογραφίες που έστειλε σε συγγενικό της πρόσωπο και ορισμένες μαρτυρίες που βοηθούν τις Αρχές να συνθέσουν τα τελευταία λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της.

Το πρωί της εξαφάνισής της είχε ακολουθήσει, όπως όλα δείχνουν, το συνηθισμένο της πρόγραμμα. Ο σύζυγός της βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικό ταξίδι και, όπως είπε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», μιλούσαν καθημερινά και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

«Το σύνηθες πρόγραμμα ήταν να κατεβαίνει στο κέντρο. Στην στάση έπαιρνε το 305. Δεν οδηγούσε σχεδόν ποτέ το αμάξι».

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η μαρτυρία του οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος θυμάται ξεκάθαρα τη γυναίκα να επιβιβάζεται εκείνο το πρωινό και περιγράφει τα όσα είδε στο Live News.

«Ναι ήταν, βέβαια. Γιατί αυτή πάντα ήταν σχεδόν με τα ίδια ρούχα. Τα λευκά που είδα στη φωτογραφία. Κάτι σαν στολή. Εκείνη την μέρα μπήκε κανονικά. Πρέπει να ήταν 11 και κάτι νομίζω. 11:30 η ώρα. Και τελικά μπήκε μέσα και κατέβηκε από ό,τι είδα Νομισματοκοπείο εκείνη την μέρα».

Ο τελικός της προορισμός φαίνεται πως ήταν το κέντρο της Αθήνας. Εκτός από μεταφράστρια, η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν ενοίκια διαμερισμάτων που ανήκαν σε εύπορους Κινέζους και επισκεπτόταν συχνά διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Η πεθερά της δεν κρύβει την αγωνία της και προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση για όσα μπορεί να συνέβησαν.

«Το πρώτο που πήγε ο νους μου, μήπως την χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο, κάποιος ανεύθυνος οδηγός. Ή πηγαίνοντας για εισπράξεις. Μου είχε πει ότι πάει στο κέντρο για εισπράξεις σε σπίτια Κινέζων όπου μένουν όλοι Πακιστανοί και τέτοια. Και της λέω να προσέχεις».

Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε ακόμη τη γυναίκα ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό άνθρωπο, που ακολουθούσε πάντα την ίδια διαδρομή και τις ίδιες συνήθειες.

«Αυτή έμπαινε συνήθως στην 4η Υπαπαντής και στην 5η και στην 6η. Αλλά συνήθως ήταν πάντα στην 5η Υπαπαντής. Αλλά ήταν ευγενέστατη. Άνοιγα την πόρτα – είτε την μπροστινή είτε τη μεσαία – αυτή δεν πήγαινε πίσω. Και καθόταν πάντα μπροστά, κοντά στο παράθυρο. Ούτε δημιουργούσε πρόβλημα, τίποτα, ευγενέστατη. Καθότανε, χτύπαγε το εισιτήριό της».

Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, είχε περάσει από το Δημαρχείο Αρτέμιδας για να παραλάβει έγγραφα που αφορούσαν ακίνητό της.

«Πέρασε από τον δήμο. Είχαν έτοιμη την ΤΑΠ για το ακίνητο. 11:10 δική μας ώρα», λέει ο σύζυγός της.

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί της. Εκείνο το πρωινό αντάλλαξε και λίγα μηνύματα με την πεθερά της, στέλνοντάς της μόνο τρεις φωτογραφίες.

«Ήμουν έξω και της έστειλα μία καλημέρα. Προφανώς ήταν μέσα, όπως δείχνει η φωτογραφία με τα λευκά, σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν μιλήσαμε, μόνο μου έστειλε αυτήν τη φωτογραφία και δύο άλλες. Μου έστειλε αυτές τις φωτογραφίες χωρίς να γράψει τίποτα».

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η εξαφάνισή της δηλώθηκε αρκετές ημέρες αργότερα. Ο σύζυγός της βρισκόταν σε απομονωμένο λιμάνι της Κίνας και δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, ενώ όταν συγγενικό του πρόσωπο μπήκε τελικά στο σπίτι, διαπίστωσε ότι η 50χρονη έλειπε εδώ και εβδομάδες.

«10 Ιουνίου μπήκαν μέσα. Τα ρολά δεν ήταν κατεβασμένα. Μουχλιασμένο τσάι. Ανοιχτά φώτα στα ενυδρεία, άρα είχε την πρόθεση να γυρίσει».

Το σπίτι έμοιαζε σαν η Γιου Τινγκ να είχε φύγει μόνο για λίγες ώρες. Τίποτα δεν έδειχνε ότι σχεδίαζε να εξαφανιστεί ή να εγκαταλείψει τη ζωή της.

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τόσο τις ελληνικές Αρχές όσο και το κινεζικό προξενείο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν κάθε της διαδρομή στην Αθήνα, να εντοπίσουν πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε και να βρουν το παραμικρό στοιχείο που θα λύσει το μυστήριο.

Σαράντα ημέρες μετά, όμως, η Γιου Τινγκ παραμένει άφαντη και το ερώτημα που βασανίζει τους δικούς της ανθρώπους παραμένει το ίδιο: τι συνέβη στην 50χρονη από τη στιγμή που κατέβηκε από το λεωφορείο στο Νομισματοκοπείο;