Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο

Νέα προθεσμία για απολογία ζήτησε και πήρε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να σκοτωθεί και η σύντροφός του να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος απολογείται αύριο το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη από αμέλεια και κατά συρροή. Μετά τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία, ο οδηγός του μικρού ΙΧ που έπεσε με απίστευτη σφοδρότητα στο δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, ο συνήγορός του ζήτησε νέα προθεσμία για να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία στη δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος, κατά τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική του κατάσταση, εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του και εκφράζει τη συγγνώμη και τα συλληπητήρια του στην οικογένεια του 24χρονου και τους τραυματίες.