Λούτσα: Σε σοβαρή κατάσταση η σύντροφος του γόνου επιχειρηματικής οικογένειας που σκοτώθηκε – Χειρουργήθηκε και παραμένει στο ΚΑΤ

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Λούτσας και όχι μόνο, μετά τη φονική παράσυρση του 24χρονου και τον τραυματισμό της μητέρας, της αδερφής και της συντρόφου του, επί της οδούς Αρτέμιδος το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025).

Η παράσυρση ήταν το αποτέλεσμα μιας τρελής πορείας που είχε ένας 29χρονος με το αυτοκίνητό του, ο οποίος κινούνταν από Βραυρώνα προς Ραφήνα. Μέσα στον κεντρικό δρόμο στη Λούτσα, ο οδηγός αρχικά προσέκρουσε με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια χτύπησε σε κράσπεδο όπου στέκονταν όρθιοι ο άτυχος 24χρονος, η σύντροφός του και άλλου συγγενείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε έρθει στην Ελλάδα από το Βέλγιο πριν λίγες μέρες για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της 25χρονης συντρόφου του στην Κέρκυρα.

Ωστόσο, η μοίρα για τον νεαρό είχε άλλα σχέδια, αφού μετά τη σφοδρή σύγκρουση ο 24χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, σκορπίζοντας τη θλίψη τους συγγενείς του που ήταν παρόντες στο τραγικό συμβάν. Ο νεαρός μάλιστα τυγχάνει να προέρχεται από γνωστή επιχειρηματική οικογένεια.

Η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρώς, λόγω του τροχαίου, ενώ η σύντροφός του φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Και οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο ΚΑΤ, με τις δύο πρώτες να παίρνουν εξιτήριο. Η 25χρονη σύντροφος του άτυχου 24χρονου νοσηλεύεται με την κατάστασή της να είναι σοβαρή.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ότι η σύντροφος νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, η οποία δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί, καθώς και ανοιχτό κάταγμα κνήμης γι το οποίο χειρουργήθηκε. «Είναι σοβαρά, ελπίζουμε να τα καταφέρει», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.

Σε νέα πλάνα φαίνεται η ανεξέλεγκτη πορεία του 29χρονου, ο οποίος όπως φαίνεται είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό της περιοχής.

Ο επικίνδυνος ελιγμός

Δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο, ο 29χρονος οδηγός που πορευόταν αφρέναριστος, έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει ένα όχημα που έβγαινε από στενό. Τότε έχασε τον τον έλεγχο με αποτέλεσμα το μπλε αυτοκίνητό του έπεσε πρώτα σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Στη συνέχεια και χωρίς να μειώσει καθόλου ταχύτητα, συνέχισε την ξέφρενη πορεία του. Λίγα μέτρα πιο κάτω προσκρούει με σφοδρότητα στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας το θανατηφόρο τροχαίο, ώσπου τελικά ακινητοποιείται, καρφωμένο σε μάντρα αυλής.

Σε κατάσταση σοκ και η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο, η οποία ανέφερε: «Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, αλλά το άλλο παιδί πέθανε. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα. Λυπάμαι».

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο 29χρονος δράστης είχε πρωταγωνιστήσει και στο παρελθόν σε ανάλογο περιστατικό. Συγκεκριμένα το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα και κάποια άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά.