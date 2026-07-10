Λούτσα: Η συνάντηση της Γιου Τινγκ στη Νίκαια πριν την εξαφάνιση της και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες του βενζινάδικου

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζα μεσίτριας, Γιου Τινγκ από την Λούτσα. Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι επαγγελματικές δραστηριότητες της 50χρονης γυναίκας.

«Η Γιου Τινγκ και η συνέταιρος μου με εξαπάτησαν», είπε μιλώντας στο Live News η μία από τις δύο Κινέζες που αγόρασαν το επίμαχο βενζινάδικο στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο νόμιμη εκπρόσωπος εμφανίζεται η 50χρονη αγνοούμενη. Υπενθυμίζεται ότι η Κινέζα εξαφανίστηκε την 20 Μαΐου, λίγες ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της στην Λούτσα, προκειμένου να πάει σε ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο δεν εμφανίστηκε ποτέ.

«Με εξαπάτησαν η Γιου Τινγκ και η άλλη Κινέζα συνέταιρος. Μου ζήτησαν να συνεργαστώ μαζί τους για να αγοράσουμε ένα βενζινάδικο. Έπρεπε να επενδύσουμε 100.000 ευρώ, τα οποία δανείστηκα από την μητέρα μου, τον αδελφό μου και έναν φίλο. Επενδύσαμε χρήματα αλλά αργότερα είπε ότι δεν ήμουν κατάλληλη για να γίνω συνέταιρος, οπότε καμία από τις δύο μας δεν προχώρησε σε επενδύσεις», τόνισε η αγοράστρια.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της Κινέζας, ο οποίος επίσης μίλησε στο Live News, υποστηρίζει πως για το συγκεκριμένο πρατήριο έχουν δώσει 70.000 ευρώ πριν από δύο χρόνια και δεν έχουν πάρει πίσω τίποτα.

Ένας εκ των αγοραστών του βενζινάδικου είπε πως την Τινγκ την γνώρισαν μέσω κοινής γνωστής πριν από δυο χρόνια και συμφώνησαν να γίνει διαχειρίστρια του βενζινάδικου καθώς, όπως λέει, χρειάζονταν το διαβατήριο της. «Χρειαζόμασταν το διαβατήριο. Χρειαζόμασταν το διαβατήριο της Τινγκ για να αγοράσουμε το βενζινάδικο. Πλήρωσα 70.000 ευρώ. Αλλά τα έχασα τώρα. (Με την Τινγκ) δεν είμαστε φίλοι, συνεργάτες. Γιατί όπως σου είπα πληρώνουμε κάθε μήνα 500 ευρώ στην Γιου Τινγκ. Κάθε μήνα. Γιατί χρειαζόμαστε το διαβατήριο της επειδή είναι κάτοχος. Και πληρώνουμε κάθε μήνα 500 ευρώ στην Τινγκ».

Ο ίδιος ζει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, εργάζεται σε ένα μαγαζί με κινέζικα ρούχα στο κέντρο της Αθήνας και, όπως λέει, όταν αγόρασαν το πρατήριο από τους Έλληνες ιδιοκτήτες δεν γνώριζαν ότι είχε χρέη στο Δημόσιο. «Οι [παλιοί ιδιοκτήτες] λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε τα χρέη. Να πληρώσουμε περισσότερο. Δύο χρόνια πριν όταν το αγοράσαμε δεν είπαν ποτέ για χρέη. Έλεγαν είναι καθαρή χωρίς χρέη επιχείρηση», είπε.

Νέα στοιχεία για τη συνάντηση στη Νίκαια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει όλες οι επαφές και οι συναντήσεις που είχε η Γιου Τινγκ λίγες μέρες πριν εξαφανιστεί. «Εγώ πήγα αυτοβούλως και έδωσα ένορκη κατάθεση. Τους υπόλοιπους τους κάλεσαν στην Ασφάλεια Σπατών να καταθέσουν. Εγώ πήγα από μόνος μου γιατί δεν με είχαν καλέσει. Κάλεσαν τους υπόλοιπους που ήταν σε εκείνο το τραπέζι», είπε μάρτυρας.

Ο μάρτυρας «κλειδί» που μίλησε στο Live News ανέφερε μια συνάντηση που έγινε 4 μέρες πριν την εξαφάνιση και στην οποία συμμετείχαν η Γιου Τινγκ, μια μεσίτρια, ένας Κινέζος, ένας ιερέας κι ένας απόστρατος αστυνομικός.

«Στο ραντεβού, ήρθε κι ο Κινέζος, τον οποίο δεν τον ξανείδα. Πήγα, ήπιαμε καφέ, καθίσαμε γύρω στα 20 λεπτά ούτε μισή ώρα και μετά φύγαμε. Ήταν σαν γνωριμία. Δεν είδα να την προβληματίζει κάτι, να έχει κάποιο φόβο. Μια χαρά μου φάνηκε η γυναίκα. Δύο φορές έχω δει την Γιου Τινγκ συνολικά. Μία φορά στην εκκλησία που την έφερε η μεσίτρια. Και άλλη μια φορά που την είδα στο καφέ. Καλά ελληνικά μιλούσε. Και όταν την είδα εγώ, τελευταία φορά ήταν νομίζω Παρασκευή 16 Μαΐου», είπε ο ιερέας.

Ο λόγος της συνάντησης ήταν αγοραπωλησία ακινήτων. Η μεσίτρια αλβανικής καταγωγής σύστησε την Τινγκ ως μια γυναίκα που έψαχνε διακαώς ακίνητα για λογαριασμό εύπορων Κινέζων πελατών της.

«Η Β. είναι από την Αλβανία και ο άντρας της είναι Έλληνας. Και την ξέρω αρκετό καιρό. Κι ήρθε μια μέρα στην εκκλησία να κλείσουμε μια βάφτιση και πιάσαμε τη συζήτηση για τα μεσιτικά. Μου λέει ‘θα σου φέρω μια Κινέζα που είναι εκπρόσωπος πολλών εταιρειών, πολλών πλουσίων που ψάχνουν ακίνητα όλων των ειδών, χωράφια, σπίτια ό,τι είναι για επενδύσεις’. Κι έλεγα έχω κάποιους ανθρώπους σοβαρούς που έχουν ξενοδοχεία και ακίνητα. Έτσι με έφερε σε επαφή με την Τινγκ με την οποία από ότι κατάλαβα είχε παρτίδες πολύ καιρό με την κυρία», πρόσθεσε.

Στο Live News επίσης μίλησε η εν λόγω μεσίτρια. Η συνεργασία της με την Τινγκ άρχισε –όπως είπε- από το 2022 αλλά ενώ έχουν δείξει σε Κινέζους πάνω από 20 ακίνητα δεν κατάφεραν να κλείσουν καμία δουλειά.

«Συνεργασίες θέλαμε να κάνουμε αλλά δεν καταφέραμε τίποτα. Δείχναμε διάφορα αλλά δεν… κάποια έλεγε ήταν ακριβά, κάποια ήταν παλιά, κάποια δεν έκαναν. Και έτσι δεν κλείσαμε καμία δουλειά. Έλεγε μόνο «δουλειά, δουλειά». Είναι παλιά κτίρια που είναι επαγγελματικά, και μπορούσαν να τα γυρίσουν σε σπίτια για Golden Visa. Μπορεί να είχαν 1 εκατομμύριο, μπορεί να είχαν πιο λίγο. Δεν προχώρησε ποτέ τίποτα».