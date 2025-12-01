Λούτσα: Η συζήτηση του 29χρονου με διασώστη μετά το τροχαίο δυστύχημα – «Σκότωσες άνθρωπο» – «Πονάει το αυτί μου»

Νέες αποκαλύψεις για τα πρώτα λεπτά μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, έρχεται να δώσει άνθρωπος που έσπευσε από την πρώτη στιγμή για να βοηθήσει το 24χρονο θύμα που ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο.

Κάτοικος της περιοχής που άκουσε το αυτοκίνητο να πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αφρενάριστο πάνω στον 24χρονο, την 21χρονη σύντροφό του, την μητέρα και την αδελφή του, στη Λούτσα, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (01.12.2025) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, τονίζει πως ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου βρισκόταν σε μία αψυχολόγητη κατάσταση καθώς φαινόταν πως δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα σκοτώνοντας το νεαρό παλικάρι.

Η γυναίκα περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα όσα άκουσε και είδε αφού το αυτοκίνητο του 29χρονου σταμάτησε την τρελή πορεία του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 24χρονος πέθανε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του που καθ’ όλη τη διάρκεια καθόταν δίπλα του, έκλεγε, ούρλιαζε και έτρεμε.

Η αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε και την συνομιλία που είχε ο 29χρονος με διασώστη του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την ίδια, ο διασώστης του είπε «το ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο» και εκείνος του απάντησε «ναι, πονάει το αυτί μου».

Όπως ισχυρίζεται η αυτόπτης μάρτυρας, ενώ όλοι είχαν πέσει πάνω από τον 24χρονο και προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, ο 29χρονος φέρεται πως έψαχνε τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/troxaio.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/video-loutsa.mp4

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, δεν φαινόταν μεθυσμένος αλλά ούτε σε κατάσταση σοκ.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει, ζητούσαν κάποιον να κάνει ΚΑΡΠΑ και πήγα να βοηθήσω. Εμένα μου φάνηκε νεκρός ο 24χρονος, η μητέρα του ήταν δίπλα σε κατάσταση σοκ. Γείτονες τους έριξαν κουβέρτες, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά που είχε τραύμα στον κρόταφο και στο πόδι της. Καλούσαμε διαρκώς για να έρθει γρήγορα το ασθενοφόρο. Ο διασώστης του είπε “ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο” και οδηγός απάντησε “ναι με πονάει το αυτί μου, μπορούμε να το δούμε;”. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, εγώ τον είδα μια χαρά, δεν ήταν σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρω αν ήταν σοκ ή ήταν κάτι άλλο. Δεν οδυρόταν, σε καμία περίπτωση. Η μητέρα ήταν δίπλα στο παλικάρι και έτρεμε ολόκληρη. Το παιδί πέθανε ακαριαία», είπε συγκεκριμένα.

Ο 29χρονος έχει ήδη υποβληθεί σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή είχε κάνει χρήση ουσιών.

Στο παρελθόν εξάλλου είχε προκαλέσει ένα ακόμη τροχαίο με τραυματίες ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του (μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρόκληση σωματικών βλαβών αλλά και ανθρωποκτονία από αμέλεια) αναμένεται σήμερα να μεταβεί στον εισαγγελέα.

Από την άλλη, η 21χρονη σύντροφος του θύματος, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ. Η αδελφή του 24χρονου αλλά και η μητέρα του αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, πήραν εξιτήριο.