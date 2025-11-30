Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον ένα νεκρό – Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29.11.2025) στη Λούτσα με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

Στο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα καταγράφεται καρέ καρέ την τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ αφαιρώντας τη ζωή του 24χρονου. Οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος και έχει συλληφθεί.

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται σε δυο φάσεις η πορεία του μπλε αυτοκινήτου. Αρχικά φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο. Ο ήχος της πρόσκρουσης είναι σοκαριστικός. Η συνέχεια του βίντεο δείχνει το μπλε αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε ένα όχημα που μόλις έχει παρκάρει και κάποιοι κατεβάζουν από αυτό πράγματα. Από την παράσυρση ο 24χρονος χάνει ακαριαία τη ζωή του, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίζονται.

Ο 24χρονος που έχασε την ζωή του είχε επιστρέψει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς πήρε πτυχίο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/troxaio.mp4

Το φρικτό τροχαίο έγινε μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του 24χρονου, ενώ έχει τραυματιστεί και η κοπέλα που αύριο θα ορκιζόνταν. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η γιαγιά έχει χάσει δύο παιδιά.

Το τροχαίο στη Λούτσα έγινε λίγο μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου…. Ο οδηγός ενός ΙΧ που κινούνταν στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει πάνω σε τρία άτομα.

Από αυτούς δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο ο τρίτος τραυματίστηκε θανάσιμα κι έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά.

To άρθρο Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον ένα νεκρό – Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr