Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς – Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29.11.2025) στη Λούτσα με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

Στο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα καταγράφεται καρέ καρέ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ αφαιρώντας τη ζωή του 24χρονου.

Οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος και έχει συλληφθεί.

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται σε δυο φάσεις η πορεία του μπλε αυτοκινήτου. Αρχικά φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο. Ο ήχος της πρόσκρουσης είναι σοκαριστικός.

Στην συνέχεια του βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα να κατεβάζουν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου.

Το μπλε αυτοκίνητο πέφτει με σφοδρότητα πάνω στους πεζούς. Από την παράσυρση ο 24χρονος χάνει ακαριαία τη ζωή του, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίζονται. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα το μπλε αυτοκίνητο είχε παρασύρει ένα σταθευμένο όχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/video-loutsa1.mp4

Το όχημα του 29χρονου μετά την τρελή πορεία σφηνώθηκε σε μια αυλή και ακινητοποιήθηκε.

Ο 24χρονος που έχασε την ζωή του είχε επιστρέψει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς πήρε πτυχίο.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/troxaio.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/loutsa-video-meta.mp4

Το φρικτό τροχαίο έγινε μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του 24χρονου, ενώ έχει τραυματιστεί και η κοπέλα που αύριο θα ορκιζόνταν. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η γιαγιά έχει χάσει δύο παιδιά. Τραυματίες είναι μια 22χρονη, μια 57χρονη και μια 21χρονη που μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Ο θείος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του μίλησε για το τροχαίο. «Είχαν σταθμέυσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», ανέφερε μεταξύ των άλλων.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/theios-24xroou-loutsa.mp4

Το τροχαίο στη Λούτσα έγινε λίγο μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου…. Ο οδηγός ενός ΙΧ που κινούνταν στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει πάνω σε τρία άτομα.

