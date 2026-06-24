Λουτράκι: Φωτιά σε ξενοδοχείο, δίπλα σε σπίτια

Κόλαση φωτιάς στο Λουτράκι το βράδυ της Τετάρτης (24/6/26), με ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο να «λαμπαδιάζει» μέσα σε λίγη ώρα και να σημαίνει συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Όπως φαίνεται στις πρώτες εικόνες, πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό από τη μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι. Ο κόσμος έχει βγει στο δρόμο, με την μυρωδιά του καμένου να απλώνεται σε όλη την περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν, ότι, αν και το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί, βρίσκονταν μέσα σε αυτό νεαρά άτομα όταν ξέσπασε η φωτιά.



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Άγνωστο παραμένει για την ώρα, αν όλοι οι νεαροί κατάφεραν να βγουν έγκαιρα. Στο σημείο, εκτός από την ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, βρίσκεται και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 1 ΟΤΑ και κλιμακοφόρο όχημα.