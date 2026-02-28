Λουτράκι: Ο 17χρονος προσπάθησε να σώσει τον 19χρονο φίλο του και δέχθηκε τη μοιραία μαχαιριά

Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τη συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.02.2026) στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το 17χρονο παιδί και να τραυματιστεί ο 19χρονος φίλος του. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 προσαγωγές και μία σύλληψη. Ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, εκτιμάται πως σκότωσε το ανήλικο θύμα για έναν καθρέφτη οχήματος.

Από την προανάκριση και σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, προκύπτει πως 2 ομάδες νεαρών (ανάμεσα σε αυτούς και ανήλικοι) έδωσαν το ραντεβού – θανάτου σε απομακρυσμένο σημείο στο Λουτράκι, ώστε να διευθετήσουν το ζήτημα με τον σπασμένο καθρέφτη του οχήματος. Αν και συναντήθηκαν απλά για να λύσουν τις διαφορές τους, ο 17χρονος φέρεται πως κουβαλούσε μαχαίρι και επιτέθηκε στον 19χρονο, τραυματίζοντας τον στον θώρακα. Το γεγονός πως το μαχαίρι καρφώθηκε σε σημείο κοντά στην καρδιά, δείχνει στις αρχές πως ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας ήθελε να σκοτώσει, σχολιάζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ο 19χρονος από καθαρή τύχη ζει μιας και το χτύπημα αποδείχθηκε άστοχο.

Δείτε εικόνες από τη μεταφορά του φερόμενου ως δράστη από το ΑΤ Λουτρακίου, στην Ασφάλεια Κορίνθου:



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/loutraki-2.mp4

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι το ότι ο 17χρονος ήταν το παράπλευρο θύμα. Δέχθηκε την μοιραία μαχαιριά, στην προσπάθειά του να σώσει τον φίλο του.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου έχοντας υποκύψει ήδη στα τραύματά του. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν την οποιαδήποτε ενέργεια μιας και το θύμα είχε φύγει από τη ζωή αρκετή ώρα πριν.

Όσον αφορά τον 19χρονο τραυματία, μεταφέρθηκε με το σοβαρό τραύμα στο Κέντρο Υγείας του Λουτρακίου όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στην Αθήνα. Έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, έχοντας ξεφύγει τον κίνδυνο.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του ανήλικου

Αυτόπτες μάρτυρες και ο 19χρονος τραυματίας «έδειξαν» από την πρώτη στιγμή τον 17χρονο με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως τον δράστη της δολοφονίας του ανήλικου.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, φτάνοντας στο σπίτι του για να τον συλλάβουν, αλλά δεν τον βρήκαν εκεί.

Έτσι αρχικά προχώρησαν στην προσαγωγή των γονιών του αλλά και 2 φίλων του, οι οποίοι εξετάζονται για το τι γνωρίζουν και εάν ήξεραν για το ραντεβού αλλά και για το σημείο που μπορεί να κρύβεται ο φερόμενος ως δράστης.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικές Αρχές προσήγαγαν άλλα 6 άτομα τα οποία φέρονται να είναι φίλοι τόσο του δράστη όσο και των θυμάτων του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μετά τη δολοφονία, ο 17χρονος προσπάθησε να φύγει από το Λουτράκι, βρίσκοντας «καταφύγιο» στην Αθήνα.

Οι έρευνες των αρχών αποδείχθηκαν καρποφόρες και λίγες ώρες μετά, του πέρασαν χειροπέδες.