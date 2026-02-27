Λουτράκι: Η μητέρα και 2 φίλοι του 17χρονου φερόμενου δράστη προσήχθησαν για την αιματηρή συμπλοκή

Σε τρεις προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές Αρχές για τη συμπλοκή στο Λουτράκι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει από πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή του ένας 17χρονος και να τραυματιστεί ο 19χρονος φίλος του, τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.2.26).

Τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης, που τις τελευταίες ώρες συγκλονίζει το πανελλήνιο, προσπαθούν να βρουν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Με γνώμονα την κατάθεση του 19χρονου, οι αστυνομικοί βαδίζουν στις έρευνές τους, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες.

Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο 19χρονος, ένα τρίτο άτομο μαχαίρωσε τόσο τον ίδιο όσο και τον φίλο του στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

Μάλιστα, όπως φέρεται να έχει πει ο νεαρός που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Σωτηρία», με το άτομο που έχει κατονομάσει ως δράστη είχε κάποιες διαφορές και έδωσαν ραντεβού να βρεθούν στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να τις λύσουν.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, ο φερόμενος ως δράστης, με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ηλικίας 17 ετών, τους επιτέθηκε και τους μαχαίρωσε.

Έχοντας τα στοιχεία του προσώπου που τους κατονόμασε ο 19χρονος, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, όμως δεν τον βρήκαν εκεί.

Έτσι προχώρησαν στην προσαγωγή της μητέρας του αλλά και δύο φίλων του, οι οποίοι εξετάζονται για το τι γνωρίζουν, και εάν ήξεραν για το ραντεβού αλλά και για το σημείο που μπορεί να κρύβεται ο φερόμενος ως δράστης.