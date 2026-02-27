Λουτράκι: Η κλοπή και το ραντεβού του θανάτου – Τι ισχυρίζεται ο 19χρονος τραυματίας που δηλώνει κολλητός με τον νεκρό 17χρονο

Την άκρη του μυστηρίου γύρω από τον θάνατο και τον τραυματισμό του 17χρονου και του 19χρονου, που μαχαιρώθηκαν στην περιοχή του Λουτρακίου τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.2.26), ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικές αρχές.



Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όπου τα δύο αγόρια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, ένα πρωτοφανές θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να εξιχνιάσουν όσο το δυνατόν συντομότερα την υπόθεση και φωτίσουν όλες τις σκοτεινές πτυχές του πρωτόγνωρου θρίλερ.



Αν και οι διωκτικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο ο άνθρωπος που θεωρείται κλειδί για την υπόθεση είναι ο 19χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Όπως αναφέρει στο newsit.gr η μητέρα του, ο γιος της μαζί με το παιδί που έπεσε νεκρό από τις μαχαιριές ήταν στενοί φίλοι.

«Δεν ξέρω τίποτα ακόμα, εγώ κοιμόμουν όταν με πήραν. Για το άλλο το παιδάκι ότι είναι νεκρός το έμαθα καθ’ οδόν για εδώ. Ήταν κολλητός φίλος του γιου μου. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν το ένα παιδί και πήγαν να σκοτώσουν και άλλο», τονίζει.



Σύμφωνα με το περιβάλλον του 19χρονου, ο οποίος μίλησε σε οικεία πρόσωπα του αλλά και σε αστυνομικούς αφορμή για το περιστατικό ήταν μια κλοπή που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της γιαγιάς του πριν κάποιους μήνες.

Τότε είχαν μπει δύο άτομα μέσα στον σπίτι της και της είχαν αποσπάσει 700 ευρώ. Όλο αυτό το διάστημα ο 19χρονος φέρεται να έψαχνε να βρει τους δράστες και φαίνεται να τα κατάφερε πριν λίγες ημέρες.

Όπως ανέφερε ο 19χρονος σε κοντινά του πρόσωπα τα άτομα που μπήκαν στο σπίτι της γιαγιάς του ήταν ένας Ρομά κι άλλο ένα νεαρό άτομο από το Λουτράκι.

Έτσι ο 19χρονος φέρεται να συνεννοήθηκε με τους δράστες να συναντηθούν, προκειμένου να τους ζητήσει πίσω τα χρήματα. Μαζί του όπως ισχυρίστηκε, πήγε και ο 17χρονος νεκρός.



Το σημείο όπου έγινε το αιματηρό περιστατικό

Οι ισχυρισμοί για ραντεβού που κατέληξε σε μαχαίρωμα

Σύμφωνα πάντα με το περιβάλλον του 19χρονου, ένα από τα άτομα που είχε μαζί του ραντεβού τους επιτέθηκε με μαχαίρι. Κάρφωσε τον 17χρονο στον λαιμό, ενώ τον 19χρονο τον τραυμάτισε στο θώρακα και σε διάφορα σημεία του σώματός του.



Ο 19χρονος που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Σωτηρία», δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Ωστόσο μετά τις εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία θα μεταφερθεί για παρακολούθηση σε κλινική της μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του 19χρονου, ο νεαρός εκτός από τη μαχαιριά στο θώρακα, γεγονός που ενισχύσει το ενδεχόμενο να υπήρξε συμπλοκή και πάλη μεταξύ των εμπλεκόμενων στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου που οδηγεί στην μονή του Οσίου Παταπίου.

