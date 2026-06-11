Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θαλάσσα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11.06.2026 να επιπλέει στη θάλασσα του Λουτρακίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Η θαλάσσια περιοχή στο Λουτράκι βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, με στελέχη του Λιμενικού να σπεύδουν άμεσα στο σημείο προκειμένου να ανασύρουν τη σορό και να ξεκινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός να είναι ο 38χρονος Ουκρανός, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή.

Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από το Λιμενικό Σώμα, με πλωτά μέσα και διασώστες να ερευνούν επί ημέρες την περιοχή, προσπαθώντας να βρουν κάποιο στοιχείο που θα οδηγούσε στα ίχνη του, αναφέρει το korinthostv.gr.

Η ταυτότητα του άνδρα αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσα από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του.