Λορέντζο Καριέρε: Η συμμετοχή στο «Bar», οι «Φίλοι για πάντα», ο γάμος και η κόντρα με την μητέρα του

Σε ηλικία 51 ετών πέθανε ξαφνικά ο Λορέντζο Καριέρε, μια εμβληματική προσωπικότητα των δεκαετιών των ’00s ο οποίος έγινε γνωστός για την συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar», για το συγκρότημα στο οποίο ήταν μέλος τους «Φίλους για πάντα» αλλά και για την μητέρα του, την Ματούλα του Κολωνακίου.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε καταγωγή από την Ιταλία, λόγω του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε, με τον οποίο η Ματούλα γνωρίστηκε στο Λονδίνο. Ο γνωστός μουσικός γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι Bar πριν πολλά χρόνια, με παρουσιαστή τον Μίλτο Μακρίδη. Ήταν ο «κουλ» του επιτυχημένου ριάλιτι του Mega που ξεκίνησε το 2002. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως μοντέλο ενώ μετά το Bar, με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», που τότε έκανε αρκετά μεγάλη επιτυχία την χρυσή δεκαετία του 2000.

Παρά την αναγνωρισημότητα και την κυκλοφορία αρκετών επιτυχιών, οι «Φίλοι για πάντα» διαλύθηκαν σχετικά σύντομα, ωστόσο ορισμένα τραγούδια τους όπως το «Ταινία φαντασίας» παραμένουν διαχρονικά. Μάλιστα, ο Λορέντζο Καριέρε είχε αποφασίσει να μπει στον επιχειρηματικό κόσμο και να γίνει συνέταιρος σε ψητοπωλείο – σουβλατζίδικο στο Χαλάνδρι.

Στην προσωπική του ζωή, ο Λορέντζο Καριέρε είχε βρει τον έρωτα στο στέλεχος του MEGA, Έλενα Κατραβά. Μαζί είχαν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο, οι οποίοι αποτελούσαν απόλυτη προτεραιότητά τους.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Λορέντζο Καριέρε είχε πει ότι πριν γνωρίσει τη σύζυγό του δεν είχε φανταστεί τον εαυτό του ως οικογενειάρχη. «Ποτέ στο παρελθόν δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου παντρεμένο και μάλιστα με δύο παιδιά. Όμως, από τότε που γνώρισα την Έλενα, αναθεώρησα. Η Έλενα είναι η γυναίκα μου και σε αυτήν οφείλεται η δημιουργία της ίδιας της ζωής», είχε τονίσει.

Στο επίκεντρο είχε βρεθεί και λόγω της κακής σχέσης που διατηρούσε με την μητέρα του, τη θρυλική και εκκεντρική προσωπικότητα της ελληνικής showbiz, Ματούλα. Οι δυο τους είχαν βρεθεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αποξένωσης, ενώ ήταν γνωστό ότι ο μουσικός για χρόνια δεν είχε επαφές και δεν μιλούσε με την μητέρα του.

Και η Ματούλα, σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2021, είχε μιλήσει για τα εγγόνια της, αλλά και τον γιο της Λορέτζο Καριέρε τον οποίο είχε να δει πολλά χρόνια. «Ρώτα τη νύφη μου γιατί δε μιλάω με τον γιο μου και γιατί δε βλέπω τα εγγόνια μου. Κι έχει γίνει και μάνα. Έχω δύο εγγόνια και δεν τα έχω δει ποτέ, ούτε τα ονόματά τους δεν ξέρω. Έχω να δω τον γιο μου 15 χρόνια. Έκλαιγα στην αρχή.

Τον πήρα τηλέφωνο τον Αύγουστο στα γενέθλιά του για να του πω χρόνια πολλά και μου το έκλειναν. Ξέρω πολλά… Τη γυναίκα του την ξέρω από παλιά. Να είναι καλά και αυτός και τα παιδιά του. Έχω κάνει λάθη σε σχέση με το παιδί μου. Έπεσα στα vαρκωτικά, αφού τον γέννησα» είχε αποκαλύψει η Ματούλα.

Η Ματούλα του Κολωνακίου (Διαμάντω Κουτροπούλου) πέθανε τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 76 ετών. Παρά την τεταμένη σχέση με την μητέρα του, ο Λορέντζο Καριέρε είχε αναλάβει όλες τις διαδικασίες μετά τον θάνατο της Ματούλας. Η αποτέφρωσή της πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο στη Ριτσώνα, όπως παρών ήταν ο ίδιος και η Έλενα Κατραβά