Λιοσίων: Μυστήριο με την παράσυρση της 16χρονης – Η «κλεμμένη» μηχανή, οι τρεις συλλήψεις και ο οδηγός «φάντασμα»

Την ώρα που η 16χρονη κοπέλα δίνει μάχη στην εντατική, ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την ταυτότητα του οδηγού της μηχανής που μαζί με τον συνεπιβάτη του παρέσυρε και εγκατέλειψε αβοήθητη την έφηβη στη Λιοσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε 3 συλλήψεις, ενώ και οι 3 «δείχνουν» ως οδηγό της μηχανής, την στιγμή του σφοδρού τροχαίου στη Λιοσίων, έναν τέταρτο άνδρα αγνώστων στοιχείων.

Η υπόθεση, αντί να ξεκαθαρίζει, περιπλέκεται ώρα με την ώρα. Το βράδυ του Σαββάτου μια γυναίκα 20 ετών εμφανίστηκε στην Τροχαία λέγοντας πως είναι η ιδιοκτήτρια της μηχανής. Η ίδια δήλωσε πως διαχειριστής είναι ένας 20χρονος και όχι η ίδια, ενώ θέλησε να δηλώσει την κλοπή της μηχανής, μια κίνηση που εξετάζεται ως προσπάθεια αποπροσανατολισμού των Αρχών.

Ο 20χρονος με τη σειρά του αρνήθηκε ότι ήταν ο οδηγός της μηχανής την ώρα που σημειώθηκε το τροχαίο και υπέδειξε άλλο άτομο χωρίς όμως να δίνει περαιτέρω στοιχεία.

Οι Αρχές ωστόσο δεν πείστηκαν με το αφήγημα των δύο 20χρονων και τους συνέλαβαν για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Οι δυο τους έδωσαν ένορκες καταθέσεις, στις οποίες είπαν ψέματα για το τροχαίο, κρύβοντας την αλήθεια, χωρίς να κατονομάσουν τον οδηγό και ισχυριζόμενοι ότι δεν τον γνωρίζουν.

Το ίδιο βράδυ παρουσιάστηκε οικειοθελώς στην αστυνομία ο 22χρονος συνεπιβάτης ο οποίος παραδέχθηκε ότι μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψαν με τον οδηγό το κορίτσι χωρίς να προσφέρουν βοήθεια. Αυτός με τη σειρά του υπέδειξε ως οδηγό έναν συνάδελφό του από τη δουλειά δίνοντας στις Αρχές μόνο το μικρό του όνομα και αναφέροντας πως δεν γνωρίζει περαιτέρω στοιχεία.

Το χρονικό

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (18.4.26), στη συμβολή της οδού Λιοσίων με την οδό Καζάζη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν ξαφνικά μια μηχανή που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα την παρέσυρε. Το βίντεο που μετέδωσε το STAR είναι συγκλονιστικό, καθώς η 15χρονη εξαφανίζεται από το πλάνο μέσα σε δευτερόλεπτα…

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το σώμα της εκτοξεύτηκε σε απόσταση δεκάδων μέτρων.

Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν, ανέβηκαν ξανά και εγκατέλειψαν τη 16χρονη αιμόφυρτη στην άσφαλτο.

Μέσα σε λίγα λεπτά, διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και τη μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.