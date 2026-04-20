Λιοσίων: Η περίεργη τετράδα, τα αναπάντητα ερωτήματα και η ψευδής κλοπή της μηχανής πίσω από την παράσυρση της 16χρονης

Μια περίεργη τετράδα, μια ψεύτικη δήλωση κλοπής και πολλά αναπάντητα ερωτήματα συνθέτουν το παζλ της παράσυρσης της 16χρονης στην οδό Λιοσίων το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18.4.26).

Η ώρα έδειχνε 17:38 και η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο στην οδό Λιοσίων, προκειμένου να παραλάβει ένα δέμα από θυρίδα αποστολής που είχε παραγγείλει. Τότε, μια μηχανή διέσχισε τον δρόμο με αποτέλεσμα να υπάρξει παράσυρση και σοβαρός τραυματισμός της 16χρονης, ενώ οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή.

Μάλιστα, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του έπεσαν από τη μοτοσικλέτα, αλλά σηκώθηκαν αστραπιαία και έφυγαν, κάνοντας ακόμη μία παράβαση, καθώς κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Οι Αρχές, χάρη σε αυτόπτες μάρτυρες που κατέγραψαν τον αριθμό της πινακίδας, εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπιστούν ο οδηγός και ο συνοδηγός που παρέσυραν και εγκατέλειψαν τη 16χρονη. Έτσι, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, με την αστυνομία να φτάνει στην ιδιοκτήτρια της μηχανής.

Η κάτοχος της μηχανής και ο σύντροφός της μετέβησαν την ίδια ημέρα σε αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την κλοπή του οχήματός τους, όμως τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής φαίνεται πως «λύγισε» και παρουσιάστηκε μόνος του στο τμήμα για να αναλάβει τις ευθύνες του.

Στη συνέχεια, η αστυνομία συνέλαβε τόσο την ιδιοκτήτρια όσο και τον σύντροφό της για ψευδή δήλωση κλοπής και συγκάλυψη ατυχήματος. Τότε αναγκάστηκαν να παραδεχθούν την αλήθεια και να αποκαλύψουν ότι είχαν νοικιάσει παράνομα τη μηχανή στον 16χρονο οδηγό, ώστε να μπορεί να εργάζεται ως διανομέας σε γνωστή αλυσίδα καφέ.

Γνωστός στις Αρχές ο 16χρονος

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, οι τρεις πέρασαν χθες το κατώφλι του ανακριτή χωρίς να έχουν μαζί τους νομική εκπροσώπηση. Λίγα λεπτά μετά τις 14:00, στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αττικής έφτασε και ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος είχε συλληφθεί νωρίτερα κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και υποστήριξε ότι πήγαινε να παραδοθεί.

Ο 16χρονος, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, φέρεται να ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις παραβατικότητας. Ο οδηγός σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Γρίφος παραμένει γιατί η ιδιοκτήτρια της μηχανής κράτησε τη σιωπή της και κατέθεσε ψευδώς. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν επίσης αν υπάρχουν και άλλες παράνομες δραστηριότητες στις οποίες ενδέχεται να εμπλέκονται οι τέσσερις συλληφθέντες.

Παραμένει στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη

Την ώρα που οι εμπλεκόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, η 16χρονη που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε στην οδό Λιοσίων δίνει μάχη για τη ζωή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με τους γονείς της να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της, ελπίζοντας σε θετική εξέλιξη.

«Νοσηλεύεται στην εντατική σε καταστολή, με βαριά τραύματα, καθώς της αφαιρέθηκε ο σπλήνας λόγω εσωτερικής αιμορραγίας και έχει κάταγμα στον εγκέφαλο και άλλα κατάγματα στο σώμα», ανέφερε ο πατέρας της μιλώντας στο newsit.gr.

To άρθρο Λιοσίων: Η περίεργη τετράδα, τα αναπάντητα ερωτήματα και η ψευδής κλοπή της μηχανής πίσω από την παράσυρση της 16χρονης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr