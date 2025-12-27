Λιμενικό: Πάνω από 600 μετανάστες έχουν εντοπιστεί και διασωθεί σε Κρήτη και Γαύδο μέσα σε 24 ώρες

Μετά από επτά περιστατικά έρευνας για τον εντοπισμό την διάσωση μεταναστών, βρέθηκαν το τελευταίο διήμερο στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της νότιας Κρήτης και της Γαύδου συνολικά 599 αλλοδαπών, ενώ συνελήφθη ένας αλλοδαπός διακινητής, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), οι Λιμενικές Αρχές, με τη συνδρομή σκαφών της δύναμης FRONTEX και παραπλεόντων πλοίων.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής (26.12.2025), Περιπολικό Σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και περισυνέλεξε 40 αλλοδαπούς μετανάστες (34 άνδρες και 6 ανήλικους). Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νότιου Σουδάν, ως ο διακινητής τους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, 361 αλλοδαποί διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με τη συνδρομή του παραπλέοντος φορτηγού πλοίου «ALBERT MAERSK», σημαίας Δανίας, και Περιπολικού Σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολούθησε η ασφαλής αποβίβασή τους στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και η μεταφορά τους σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν 78 αλλοδαπούς (68 άνδρες, 3 γυναίκες και 7 ανήλικους) στην παραλία «Τρυπητή». Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και ακολούθως, με σκάφη της δύναμης FRONTEX και τη συνδρομή Περιπολικού Σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και οδηγήθηκαν στην Αγυιά Χανίων.

Επίσης, τις πρωινές ώρες χθες, κατόπιν ενημέρωσης από σκάφος της FRONTEX, εντοπίστηκε και διασώθηκε λέμβος με 30 αλλοδαπούς (29 άνδρες και 1 γυναίκα) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι «Καραβέ» της Γαύδου και στη συνέχεια, με τον ίδιο τρόπο, στην Αγυιά Χανίων.

Το ίδιο εικοσιτετράωρο, τις βραδινές ώρες, Περιπολικό Σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε λέμβο με 30 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 31,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ένα βρέφος και η μητέρα του, καθώς και τρεις ακόμη άνδρες, έχρηζαν ιατρικής περίθαλψης και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ένας εκ των ανδρών παραμένει νοσηλευόμενος.

Παράλληλα, τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν 13 αλλοδαπούς στην παραλία Μύρτου Ιεράπετρας, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Τέλος, σήμερα, υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 47 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, με καλές καιρικές συνθήκες (Β, 3 μποφόρ).

Τα διαδοχικά περιστατικά καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη και αυξημένη μεταναστευτική πίεση στη νότια πύλη της χώρας, με τις αρμόδιες Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.