Λιθουανή που ζει στην Αθήνα απορεί: «Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή το βράδυ»

Η Αθήνα έχει ζωή όλο το 24ωρο με μια Λιθουανή να εντυπωσιάζεται γιατί το κέντρο της πόλης είναι ζωντανό το βράδυ της Κυριακής παρά το γεγονός ότι η Δευτέρα είναι εργάσιμη μέρα.

Η Λιθουανή που ζει στην Ελλάδα απόρησε γιατί το Μοναστηράκι και οι γύρω δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας Κυριακή βράδυ ήταν πλημμυρισμένοι από κόσμο, παρά το γεγονός ότι η Δευτέρα είναι εργάσιμη.

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε την Κυριακή το βράδυ; Η Κυριακή είναι πολύ περίεργη μέρα για έξοδο… Δεν δουλεύετε τη Δευτέρα;».

Το βίντεο έγινε viral με τα σχόλια να πέφτουν… βροχή.

«Είμαι Ελληνίδα και απορώ κι εγώ με αυτό», ενώ άλλοι τόνισαν πως «στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο τελειώνει μόνο τα ξημερώματα της Δευτέρας».

Πολλοί σχολίασαν μάλιστα ότι… «στην Ελλάδα δεν χρειάζεται κανένας λόγος για να βγεις έξω».