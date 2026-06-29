Λιβαδειά: Οι 16 εφιαλτικές ώρες μετά την γέννα της 35χρονης, η υπόσχεση για δικαίωση και η ΕΔΕ για τον γυναικολόγο του νοσοκομείου

Ένα βρέφος που δεν γνώρισε πότε την μητέρα του, ένα αγοράκι 8 χρόνων που δεν θα ξανά δει την μαμά του και μια οικογένεια που έχει βυθιστεί στο πένθος, ζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο του δικού τους ανθρώπου, περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι της 35χρονης στα Αντίκυρα Βοιωτίας, η οποία πέθανε ξαφνικά μετά την γέννα, στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς. Ο σύζυγός της έδωσε την υπόσχεση πως θα μάθει τι δεν έγινε σωστά με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή η μητέρα των παιδιών του.

Ο σύζυγος της 35χρονης σπάει την σιωπή του στο newsit.gr σήμερα (29.06.2026) και περιγράφει καρέ – καρέ τα όσα εκτυλίχθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη, στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς όταν η Βιοσιάνα πήγε να γεννήσει το δεύτερο παιδάκι της με καισαρική τομή. Ο εφιάλτης για ζευγάρι ξεκίνησε μετά την γέννα του δεύτερου παιδιού της, γύρω στις 10 το πρωί.

«Η σύζυγός μου είχε προγραμματισμένη καισαρική τομή την Τετάρτη. Η εγκυμοσύνη της είχε κυλήσει φυσιολογικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Την παρακολουθούσε ο ίδιος γιατρός από την αρχή, ενώ πριν από έναν χρόνο είχε κάνει και απόξεση. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το μωρό μας γεννήθηκε υγιέστατο, είναι αγοράκι. Όταν γεννήθηκε το παιδί, μου είπαν ότι υπήρξαν κάποιες συσπάσεις της μήτρας και μια αιμορραγία, αλλά με διαβεβαίωσαν ότι την είχαν σταματήσει και πως δεν υπήρχε λόγος να ανησυχώ», περιέγραψε αρχικά.

«Στις 10:00 το πρωί κατέβηκε το μωρό και ο γιατρός μού είπε ότι σε λίγο θα κατέβαινε και η γυναίκα μου, μόλις συνέλθει. Έφυγε όμως για άλλο χειρουργείο και μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι δεν τον ξαναείδα. Ούτε τη γυναίκα μου είδα, ούτε κάποιος με ενημέρωσε τι συνέβαινε. Ρωτούσα συνεχώς τις νοσοκόμες γιατί δεν κατεβαίνει η γυναίκα μου και μου απαντούσαν μόνο ότι “θα έρθει ο γιατρός και θα σας πει”. Εν τω μεταξύ, χωρίς να το γνωρίζω, η γυναίκα μου είχε ήδη ξαναμπεί στο χειρουργείο και της είχαν αφαιρέσει τη μήτρα», συνεχίζει συγκλονισμένος.

Ο εφιάλτης όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η 35χρονη παρουσίασε νέα επιπλοκή και οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί στην Αθήνα, με τον σύζυγο της να ενημερώνεται για την αποχώρηση της από το νοσοκομείο περίπου 30 λεπτά αργότερα. Τότε εκείνος ακολούθησε με το αυτοκίνητο του.

«Στις 3:00 το μεσημέρι, ο γιατρός μού είπε ότι παρουσίασε νέα εσωτερική αιμορραγία, πως χρειάστηκε να την ξανανοίξουν και να της αφαιρέσουν τη μήτρα. Μου είπε ακόμη ότι την είχαν σταθεροποιήσει, αλλά έπρεπε να μεταφερθεί στο Θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, γιατί στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της», συμπλήρωσε.

«Εκείνη τη στιγμή είχα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορούσα καν να σκεφτώ γιατί δεν με είχαν ενημερώσει νωρίτερα. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν η γυναίκα μου. Μου είπαν ότι θα ετοιμάσουν τα χαρτιά για τη διακομιδή και ότι εγώ δεν μπορούσα να μπω στο ασθενοφόρο, αλλά θα ακολουθούσα με το αυτοκίνητό μου. Μου είπαν ότι θα περίμενα στο ασανσέρ για να τη δω πριν φύγει. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είχαν ήδη φύγει από άλλη έξοδο. Δεν πρόλαβα ούτε να τη δω πριν τη μεταφέρουν στο Θριάσιο», πρόσθεσε.

Ο σύζυγος της Βοσιάνας συνέχισε λέγοντας ότι κατάφερε να δει την γυναίκα του μόνο για λίγο και αυτό μετά από 3 ώρες που βρέθηκε στο Θριάσειο Νοσοκομείο.

«Στο Θριάσιο κατάφερα να τη δω μόνο δύο με τρεις ώρες αργότερα. Ήταν ήδη διασωληνωμένη, σε καταστολή και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Από τις 7:00 το πρωί, όταν την πήραν για να γεννήσει, δεν την είχα ξαναδεί. Ζήτησα να τη δω νωρίτερα, αλλά μου είπαν ότι δεν γινόταν. Από τη Λιβαδειά, ο γυναικολόγος μού έλεγε συνεχώς ότι δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό και να μην φοβάμαι. Όταν όμως με κάλεσε η γιατρός της ΜΕΘ στο Θριάσιο, μου είπε ξεκάθαρα ότι η κατάσταση της γυναίκας μου ήταν πάρα πολύ βαριά.

Μου εξήγησε ότι της είχαν ήδη χορηγήσει οκτώ μονάδες αίματος και επτά πλάσματα και πως, παρά τη σταθεροποίηση που παρουσίαζε εκείνη τη στιγμή, η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Λίγες ώρες αργότερα οι γιατροί μού είπαν ότι ο αιματοκρίτης της είχε πέσει ξανά, της χορήγησαν νέο αίμα και τη μετέφεραν για αξονική τομογραφία, ώστε να διαπιστώσουν αν υπήρχε νέα εσωτερική αιμορραγία. Μου είπαν ότι, αν εντόπιζαν αιμορραγία, θα χρειαζόταν νέο χειρουργείο. Τελικά η αξονική δεν έδειξε αιμορραγία, όμως οι ίδιοι οι γιατροί μού έλεγαν ότι η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή που δεν πίστευαν πως θα τα καταφέρει», πρόσθεσε.

«Γύρω στις 11:00 το βράδυ με κάλεσαν μαζί με την αδερφή της και μας προετοίμασαν ουσιαστικά για το χειρότερο σενάριο. Δεν μας είπαν ευθέως ότι δεν υπήρχαν ελπίδες, όμως από τον τρόπο που μιλούσαν καταλάβαινες ότι δεν πίστευαν πως θα σωθεί. Γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα ζήτησα μόνος μου να τη δω ξανά. Αρχικά μου είπαν ότι απαγορευόταν. Τελικά με άφησαν να μπω για λίγο. Όταν την άγγιξα, ήταν παγωμένη. Η εικόνα της δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που είχα δει λίγες ώρες πριν. Μόλις βγήκα, μου είπαν να μπουν και οι υπόλοιποι συγγενείς, να τη δουν. Αυτό μου δημιούργησε την αίσθηση ότι μας άφησαν να την αποχαιρετήσουμε», αναφέρει συγκινημένος.

Αυτή ήταν και η τελευταία φόρα που είδε τη γυναίκα του και λίγες ώρες μετά του είπαν ότι δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

«Το πρωί της Πέμπτης η γιατρός βγήκε και μας ανακοίνωσε ότι δυστυχώς η γυναίκα μου δεν τα κατάφερε. Μας εξήγησαν ότι, παρά τις συνεχείς μεταγγίσεις, τα όργανά της είχαν καταρρεύσει, οι πνεύμονές της είχαν γεμίσει υγρό και η καρδιά της δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει σωστά», καταλήγει συγκλονισμένος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει διατάξει ΕΔΕ για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης και αν υπήρξε κάποιο ιατρικό λάθος. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 35χρονη Άννα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Ο θάνατός της αποτελεί το δεύτερο παρόμοιο – τραγικό περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, μετά τον θάνατο 36χρονης γυναίκας στη Λέσβο.

To άρθρο Λιβαδειά: Οι 16 εφιαλτικές ώρες μετά την γέννα της 35χρονης, η υπόσχεση για δικαίωση και η ΕΔΕ για τον γυναικολόγο του νοσοκομείου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr