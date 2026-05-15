Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή οι 6 από τους 8 συλληφθέντες, επεισόδια στην Ευελπίδων

Προφυλακίστηκαν οι έξι από τους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα στην Φθιώτιδα, ενώ το κατηγορητήριο τους αποδίδει συμμετοχή σε ακόμη 10 ληστείες.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την ληστεία στην Κάτω Τιθορέα στην Φθιώτιδα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Την ίδια ώρα έχουμε επεισόδια σε εξέλιξη στην Ευελπίδων.

Οι αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η 26χρονη σύντροφός του καθώς και ένας ακόμη κατηγορούμενος φέρεται να αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στην ληστεία στην Κάτω Τιθορέα ενώ για τις υπόλοιπες πράξεις επιφυλάχθηκαν, επικαλούμενοι το δικαίωμα της σιωπής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αναρχικοί και υποστήριξαν ότι βάσει ιδεολογίας δεν υπάρχει ανάμεσα τους ιεραρχικός βαθμός.

Ως εκ τούτου τόσο ο 30χρονος, όσο και η 26χρονη αρνούνται τον αρχηγικό ρόλο που τους αποδίδεται στην υπόθεση.

«Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών.

Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών», φέρεται να υποστήριξε ο 30χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων της οδού Ευελπίδων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς περίπου 50 αλληλέγγυοι, για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες.

Δεν έλειψαν μάλιστα οι στιγμές εντάσεις με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που είχαν αναπτυχθεί μέσα και έξω από το χώρο των δικαστηρίων.

Οι οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν πέντε κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, ανάμεσα στα υπόλοιπα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ).

