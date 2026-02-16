Ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών: Η στιγμή που ο δράστης εισβάλλει στην επιχείρηση με σηκωμένο το όπλο του

Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που έγινε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 08:00 το πρωί, όταν ο μαυροντυμένος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πλησιάζει στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, στη Θηβών, στο ύψος της Κοκκινιάς με σκοπό να κάνει ένοπλη ληστεία.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να πλησιάζει τις τζαμαρίες του καταστήματος και να ελέγχει προσεκτικά τους πελάτες και τους εργαζόμενους που κινούνται ανυποψίαστοι στον χώρο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/enoplh-lhsteia-super-market.mp4

Στη συνέχεια σηκώνει την λευκή σακούλα που είχε κρυμμένο το όπλο και εισβάλλει. Πλησιάζει τις υπαλλήλους που εξυπηρετούν τους πελάτες στα ταμεία και απειλεί.

Φωνάζει, κραδαίνει το όπλο του και απειλεί να του δώσουν άμεσα τις εισπράξεις ώστε να μην πυροβολήσει. Οι γυναίκες αναγκάζονται να δώσουν τα χρήματα και ο δράστης το βάζει στα πόδια.

Στα επόμενα δευτερόλεπτα του βίντεο φαίνεται ο δράστης να τρέχει με ορμή έξω από το κατάστημα ενώ πέφτει τετ α τετ και με μία πελάτισσα που μόλις είχε μπει στο σούπερ μάρκετ για να κάνει τις αγορές της.

Οι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι πελάτες, σε κατάσταση πανικού, «βούτηξαν» έξω από την επιχείρηση, παρακολουθώντας το δρομολόγιο του μαυροντυμένου άνδρα.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους και αυτόπτες μάρτυρες και ελέγχουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να βρουν στοιχεία για τον δράστη αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής του.

To άρθρο Ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών: Η στιγμή που ο δράστης εισβάλει στην επιχείρηση με σηκωμένο το όπλο του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr