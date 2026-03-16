Λεωφόρος Αθηνών: Καραμπόλα τριών οχημάτων τα ξημερώματα έξω από το Χρηματιστήριο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας (16.3.26) στη Λεωφόρο Αθηνών, έξω από το Χρηματιστήριο, όταν ένα βαν έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με δύο άλλα οχήματα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, λίγο πριν τις 6 ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε δυο αυτοκίνητα που περίμενα στο φανάρι στη Λεωφόρο Αθηνών κοντά στο Χρηματιστήριο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το βαν κατέληξε στην είσοδο του Χρηματιστηρίου. Ευτυχώς υπήρχαν κυρίως υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός ενός οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ωστόσο, ο χώρος έξω από το Χρηματιστήριο θυμίζει βομβαρδισμένο σημείο.