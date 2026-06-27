Λευκάδα: Νεκρή Ιταλίδα σε ιστιοπλοϊκό – Χτυπήθηκε από τη «μάτσα» του σκάφους

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι ώρες ξεγνοιασιάς στο ιστιοπλοϊκό, για μία Ιταλίδα στη Λευκάδα. Ένα τρομερό ατύχημα πάνω στο σκάφος, της στέρησε τη ζωή.

Σύμφωνα με το ilefkada, το ιστιοπλοϊκό ήταν σε κολπίσκο της Λευκάδας, μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς όταν έγινε το κακό. Δύο ζευγάρια έκαναν ιστιοπλοΐα όταν η «μάτσα» του σκάφους, χτύπησε στον αυχένα την άτυχη Ιταλίδα, ηλικίας 52 ετών.

Η μάτσα, είναι το οριζόντιο κομμάτι, κάθετο στο ιστίο, που συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του. Αυτό το κομμάτι, γύρισε απότομα και τραυμάτισε την άτυχη γυναίκα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην μαρίνα όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες η γυναίκα άφησε την τελευταία πνοή της.