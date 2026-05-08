Λευκάδα: Βρέθηκαν εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σε κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του μαύρου θαλάσσιου drone (USV) που εντοπίστηκε χθες Πέμπτη (7.5.26) στη Λευκάδα και σύμφωνα με τις Αρχές πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο θαλάσσιο drone βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Το USV εντοπίστηκε από ψαράδες σε θαλάσσια περιοχή στη Βασιλική Λευκάδας.

Το drone είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/drone-leukada.mp4

Πριν λίγους μήνες, ουκρανικό θαλάσσιο drone είχε χτυπήσει ρωσικό πλοίο στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου.

Επίσης, εξετάζεται η πιθανότητα προβοκάτσιας.

Το σκάφος βρίσκεται υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιληφθεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.