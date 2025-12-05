Ελλάδα

Λειψυδρία: Μικρή «ανάσα» από τις έντονες βροχές των τελευταίων ημερών

Έντονες βροχοπτώσεις έφερε η κακοκαιρία Byron που έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν πως οι σφοδρές βροχές λίγο βοήθησαν το έντονο πρόβλημα λειψυδρίας.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία το πρόβλημα λειψυδρία παραμένει, ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία

Ημερομηνία ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.) ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.) ΥΛΙΚΗ (κ.μ.) Σύνολο (κ.μ.)

5/12/2024  47.310.000     25.126.000     264.370.000     241.666.000     578.472.000

5/10/2025  46.545.000     18.638.000     171.651.000     162.395.000     399.229.000

5/11/2025  48.750.000     19.331.000     148.034.000     154.784.000     370.899.000

5/12/2025  39.006.000     20.093.000     177.067.000     149.604.000     385.770.000

