Λειψυδρία: Ανακοινώνονται έκτακτα μέτρα παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη – Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ

Η απειλή της λειψυδρίας είναι εδώ και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ένα πακέτο μέτρων ειδικά για την Αττική.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται σήμερα (30.10.2025) να παρουσιάσουν τις παρεμβάσεις που θα γίνουν αλλά και τον σχεδιασμό για το μέλλον έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία.

Ανάμεσα σε αυτά θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικά έργα για την ενίσχυση της επάρκειας των ταμιευτήρων και ένα δίκτυο έργων αφαλάτωσης.

Επίσης, πληροφορίες θέλουν να έρχονται και αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ τα οποία είναι σταθερά από το 2010.

Οι επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς υπολογίζονται από 2 έως 3 ευρώ.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στις 11 το πρωί στην οποία έχει προγραμματίσει να παραστεί και ο πρωθυπουργός λαμβάνοντας τα σχετικά μέτρα καθώς νοσεί με κορονοϊό.