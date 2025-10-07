Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου – Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα

Από θαύμα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός στο Λαύριο, όταν ξαφνικά κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου το μεσημέρι της Τρίτης 07.10.2025.

Οι κάτοικοι του Λαυρίου, βίωσαν τον τρόμο και τον πανικό, όταν το μπαλκόνι αποκολλήθηκε από το κτίριο και έπεσε ξαφνικά.

Από τα συντρίμμια του μπαλκονιού που κατέρρευσε, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ να σημειωθεί ότι στον κάτω όροφο βρίσκεται φαρμακείο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό.