Λασίθι: Νέο εύρημα που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραύλου ξεβράστηκε σε παραλία

Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα από πύραυλο ξεβράστηκε στο Λασίθι σε παραλία του Καλού Χωριού στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Το εύρημα που βρέθηκε στο Λασίθι – κατά πάσα πιθανότητα από κάποιον πύραυλο – μοιάζει με μεταλλική μπάλα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό και είναι πλέον εντελώς ακίνδυνο.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού που θα το απομακρύνει.