Λαμία: 16χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 16χρονος στη Λαμία το μεσημέρι της Δευτέρας (13.7.26), είδηση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό του πρόσωπο που αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι με απινιδωτή, ενώ συνοδεία περιπολικού ο 16χρονος έφτασε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών ο ανήλικος άφησε την τελευταία του πνοή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του ανήλικου.