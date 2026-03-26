Λαμία: Χειροπέδες σε ζευγάρι για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού στη Λαμία προχώρησαν οι αρχές την Πέμπτη (26.03.2026) για διακίνηση ναρκωτικών.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιοποιώντας πληροφορίες και φτάνοντας στη σύλληψη του ζευγαριού, ενός αλλοδαπού 36 ετών και μιας Ελληνίδας 38 ετών.

Το ζευγάρι κατηγορείται και για οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης σε νομότυπες έρευνες στο σπίτι των κατηγορουμένων και σε καβάτζα, εντόπισαν και κατάσχεσαν γύρω στα 650 γραμμάρια κοκαΐνης, 300 γραμμάρια ηρωίνης και 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης.

Επιπλέον κατασχέθηκαν ζυγαριές και όπλα.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.