Λαμία: Νεκρός 60χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί σήμερα (26.10.2025) στη Λαμία, καθώς φωτιά ξέσπασε σε σπίτι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί, σε μονοκατοικία στην οδό Παρνασσού στη Λαμία, κάτω από άγνωστο λόγο. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον ουρανό. Στο σημείο έσπευσαν και πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Μπαίνοντας εντός του σπιτιού, οι πυροσβέστες βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του τον άνδρα περίπου 60 χρόνων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα έμενε μόνο του μέσα στο σπίτι.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών και των γιατρών, ο άνδρες δεν τα κατάφερε.

Πληροφορίες από lamiareport.gr