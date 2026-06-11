Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός «πέταξε» με το αυτοκίνητο του πάνω από νησίδα και προσγειώθηκε σε διερχόμενο αμάξι

Ένα πολύ επικίνδυνο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/6/26) στην οδό Ταϋγέτου στην Λαμία όταν μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από τη διαχωριστική νησίδα και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport για το τροχαίο, ο οδηγός του δευτέρου οχήματος στη Λαμία δεν μπορούσε το να πιστέψει, καθώς είδε ένα αυτοκίνητο να πετάει πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα και να πέφτει πάνω του. Οι οδηγοί ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο LamiaReport ότι όλα έγιναν τελείως ξαφνικά καθώς τα δύο οχήματα ήταν στη λωρίδα τους. Από τη μία στιγμή στην άλλη είδε το μπλε αυτοκίνητο να περνά από πάνω από το διάζωμα και να σταματά πάνω στο άλλο αμάξι.

Στο σημείο έφτασε τόσο ασθενοφόρο όσο και πληρώματα της Τροχαίας Λαμίας που υπέβαλαν σε αλκοολομέτρηση τον υπαίτιο οδηγό που βρέθηκε πάνω από το όριο.

@lamiareport.gr Κινηματογράφικο τροχαίο στη Λαμία Πέρασε πάνω από το κράσπεδο και έσκασε σε αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα! #news #lr #lamiareport #lamia #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε ούτε δίπλωμα γιατί του είχε αφαιρεθεί εξαιτίας της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ σε προγενέστερο έλεγχο, όταν και πάλι είχε συλληφθεί!