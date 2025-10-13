Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε σε σχολείο μπροστά στους συναδέλφους της και λίγη ώρα μετά ξεψύχησε

Τραγωδία σήμερα το πρωί (13.10.2025) σε σχολείο της Λαμίας όταν 60χρονη καθηγήτρια κατέρρευσε την ώρα που βρίσκονταν στην αίθουσα των καθηγητών και λίγο μετά «έφυγε» από τη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η 60χρονη έπαθε ανακοπή χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί από τους γιατρούς. Ο συνάδελφος της καθηγήτριας προσπάθησε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες και κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα αφού ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκονταν κοντά στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 60χρονη ανέπνεε απλά δεν είχε τις αισθήσεις της. Κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα την ώρα της διακομιδής της στο νοσοκομείο Λαμίας.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

