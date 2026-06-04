Λαμία: Ιστορική στιγμή με την πρώτη παρουσίαση γυναικών στον στρατό ως εθελόντριες – Στιγμιότυπα από την είσοδο στο κέντρο εκπαίδευσης

Γεμάτες περηφάνια και αγωνία έφτασαν οι πρώτες γυναίκες στο ΚΕΥΠ Λαμίας το πρωί της Πέμπτης (04/06/2026) καθώς έγραψαν ιστορία αφού έγιναν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό.

Οι 72 γυναίκες που παρουσιάστηκαν τον στρατό, μπήκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης στη Λαμία και, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, έλαβαν τις απαραίτητες πληροφορίες, είδαν τους κοιτώνες τους και φόρεσαν τη στρατιωτική στολή και τις αρβύλες τους έτοιμες πλέον για να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση και να υπηρετήσουν την πατρίδα.

Οι νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.



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Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά όπως:

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Μάλιστα σε αυτή τη πολύ σημαντική μέρα το παρών έδωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού / Διοικητή EU – OHQ Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, και επισκέφθηκε το ΚΕΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΕΥΠ), με την ευκαιρία κατάταξης της 2026 Β΄ ΕΣΣΟ και της εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο Στρατό Ξηράς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ενημερώθηκε για την πρόοδο κατάταξης της 2026 Β΄ ΕΣΣΟ και επιπρόσθετα για την διαδικασία υποδοχής και κατάταξης των εθελοντριών Ελληνίδων, παρακολούθησε μέρος αυτής και τις χαιρέτησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamia Report, το παρών στη λαμπρή τελετή στη Λαμία θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θεωρείται εξαιρετικά πιθανό, λόγω του ιστορικού και συμβολικού χαρακτήρα της ημέρας, στο στρατόπεδο να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να χαιρετίσει από κοντά τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις.