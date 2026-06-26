Λαμία: Ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό – Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες

Η τελετή Ορκωμοσίας των Νεοσύλλεκτων Οπλιτών της 2026 Β΄ΕΣΣΟ, πραγματοποιήθηκε σήμερα (26/06/2026) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία αφού για πρώτη φορά ορκίστηκαν γυναίκες, οι οποίες θα υπηρετήσουν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό για 12 μήνες.

Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον στρατό πέρασαν τις πύλες του ΚΕΥΠ Λαμίας στις 4 Ιουνίου, όπου θα παραμείνουν για 10 εβδομάδες για το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσής τους. Η εθελοντική στράτευση αφορά σε γυναίκες από 20 έως 26 ετών, για θητεία 12 μηνών.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μαχητή, θα μεταβούν στα Ειδικά Κέντρα Εκπαιδεύσεως για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση δευτέρου σταδίου, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην ειδικότητα συνολικής διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος δήλωσε στο χαιρετισμό του:

«Η σημερινή ημέρα φέρει έναν βαθύ, ιστορικό συμβολισμό. Για πρώτη φορά, Ελληνίδες, επιλέγοντας εθελοντικά τον δρόμο της στρατιωτικής θητείας, στέκονται δίπλα στους άνδρες συναδέλφους τους, δίνοντας τον ίδιο ιερό όρκο πίστης στην Πατρίδα».

«Εδώ, στο ιστορικό Στρατόπεδο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΥ στη Λαμία, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο βήμα. Από σήμερα, περνούν στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους, όπου τις επόμενες εβδομάδες θα αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες του σύγχρονου μαχητή», πρόσθεσε.

«Σας συγχαίρω όλες και όλους για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, σας καλωσορίζω στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της θητείας σας», κατέληξε ο ΥΦΕΘΑ.

Πηγή: OnAlert.gr