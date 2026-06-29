Λαμία: Άνδρας μπήκε στο σπίτι του και είδε τρία άτομα να τον κλέβουν – Μία γυναίκα οδηγήθηκε στη φυλακή

Αντιμέτωπος με 3 κλέφτες βρέθηκε ένας άνδρας στη Λαμία, ο οποίος είχε βγει για λίγο από το σπίτι του και όταν επέστρεψε βρήκε μία γυναίκα και δύο άνδρες να τον κλέβουν.

Η νεαρή γυναίκα, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (26.06.26) αποπειράθηκε να κλέψει από σπίτι που βρίσκεται πλησίον της κεντρικής οδού Καποδιστρίου στη Λαμία, με τον ιδιοκτήτη να την ακινητοποιεί και να οδηγείται στις αρχές που της έδειξαν τον δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο περιστατικό συμμετείχαν συνολικά τρία άτομα. Μαζί με τη νεαρή μπήκαν στο σπίτι και δύο άνδρες Ρομά, ηλικίας 24 και 19 ετών, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις. Ο 24χρονος, στην προσπάθειά του να διαφύγει, επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη και τον φίλο του, χτυπώντας τους και προκαλώντας τους μικροτραυματισμούς.

Η νεαρή γυναίκα ακινητοποιήθηκε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή για λίγα λεπτά, μαζί με έναν φίλο του που βρισκόταν εκεί.

Η νεαρή παραδόθηκε στους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και στη συνέχεια συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Στην κατοχή της βρέθηκαν χρυσαφικά, κοσμήματα, πέντε χρυσές λίρες και ένα ρολόι, για τα οποία δεν μπόρεσε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προέλευσή τους. Για τον λόγο αυτό οι αρχές εξετάζουν αν σχετίζονται με άλλες υποθέσεις.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου κρίθηκε ένοχη για απόπειρα κλοπής. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, χωρίς αναστολή ή δυνατότητα μετατροπής της ποινής, ενώ η έφεσή της δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Από την ποινή αφαιρέθηκαν μόνο οι τρεις ημέρες που είχε ήδη παραμείνει υπό κράτηση.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και τους δύο συνεργούς της στο πλαίσιο του αυτοφώρου, όμως δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Ο 24χρονος αναμένεται να αντιμετωπίσει επιπλέον την κατηγορία της ληστείας, με τις προβλεπόμενες ποινικές συνέπειες.