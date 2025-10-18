Λακωνία: Κλοπή μαμούθ από σπίτι στην περιοχή Νεάπολη Βοιών – Άδειασαν χρηματοκιβώτιο με 500.000 ευρώ

Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε στη Λακωνία. Οι άγνωστοι κλέφτες εισέβαλαν σε κατοικία και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flynews.gr, στην περιοχή Νεάπολη Βοιών στη Λακωνία, οι κλέφτες εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη, εισέβαλαν στο σπίτι του, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Στη συνέχεια, κατάφεραν να εντοπίσουν ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι του. Με τη χρήση εργαλείων, οι δράστες το ξήλωσαν και το διέρρηξαν, παίρνοντας μαζί τους το τεράστιο χρηματικό ποσό που βρισκόταν στο εσωτερικό του.

Ο ιδιοκτήτης, επιστρέφοντας στο σπίτι του, διαπίστωσε την κλοπή και ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ασφάλειας, οι οποίοι συνέλεξαν αποτυπώματα κι εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.