Λαδάδικα: Άγρια συμπλοκή μεταξύ 12 ατόμων έξω από κλαμπ – Στο νοσοκομείο 3 άτομα, 1 προσαγωγή

Άγρια συμπλοκή εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα (14.02.2026) στα Λαδάδικα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο 3 άτομα.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 05:30 το πρωί, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους παρενόχλησαν μία γυναίκα. Έτσι, άρχισε λογομαχία μεταξύ των 2 παρεών, έξω από το κλαμπ στα Λαδάδικα, και πολύ γρήγορα οδηγήθηκαν σε συμπλοκή.

Από τον καυγά τραυματίστηκαν ελαφρά 3 οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Ένας από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου.