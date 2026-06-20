Λαγοκέφαλοι: Το απίστευτο πείραμα Έλληνα ψαρά που κατέγραψε εικόνες κανιβαλισμού – Δείτε βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε έμπειρος ψαράς αποκαλύπτει μια από τις πιο ακραίες πλευρές της συμπεριφοράς του λαγοκέφαλου, του ξενικού είδους που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες και φέρνει πανικό. Θέλοντας να διαπιστώσει αν όσα ακούγονται για το συγκεκριμένο ψάρι είναι αλήθεια, αποφάσισε να κάνει ένα ασυνήθιστο πείραμα.

Χρησιμοποιώντας ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο, ο ψαράς κατέγραψε εικόνες που επιβεβαιώνουν τη φήμη του είδους. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το ψάρι δέχθηκε επίθεση από άλλους λαγοκέφαλους, τα οποία το κατασπάραξαν με απίστευτη ταχύτητα, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλά του.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες ψαράδες. Οι λαγοκέφαλοι δεν διστάζουν να επιτεθούν ακόμη και σε μέλη του ίδιου τους του είδους, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι τραυματισμένα, αδύναμα ή παγιδευμένα σε αγκίστρια και δίχτυα.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες αλιέων και σχετικές καταγραφές, το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό. Μάλιστα, πολλοί ψαράδες επισημαίνουν ότι όταν νεκροί λαγοκέφαλοι επιστρέφουν στη θάλασσα, συχνά μετατρέπονται σε εύκολη τροφή για τα υπόλοιπα άτομα του είδους, ενισχύοντας έτσι την παρουσία τους στις ίδιες περιοχές.

Ο λαγοκέφαλος θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την αλιεία στην Ελλάδα. Αναπαράγεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, τρέφεται με γόνους και μικρά ψάρια, ενώ τα εξαιρετικά ισχυρά δόντια του μπορούν να καταστρέψουν δίχτυα, παραγάδια και άλλο αλιευτικό εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές ζημιές στους ψαράδες.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί εμφανίσεις του σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, ενώ υπάρχει και ειδικός χάρτης καταγραφής που δείχνει τα σημεία της Ελλάδας όπου έχουν εντοπιστεί λαγοκέφαλοι, αποτυπώνοντας την ταχύτατη εξάπλωσή τους.

Πέρα από τις ζημιές που προκαλεί στην αλιεία, ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και για τη δημόσια υγεία. Περιέχει τετροδοτοξίνη, μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη που μπορεί να προκαλέσει παράλυση των μυών, αναπνευστική ανεπάρκεια και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και θάνατο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τονίζει ότι κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση, καθώς η τοξίνη μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικά σημεία του σώματός του. Για τον λόγο αυτό οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε επαφή με το συγκεκριμένο είδος ως τρόφιμο.

Η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στην αναζήτηση λύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σχέδιο ακόμη και επικήρυξης των λαγοκέφαλων με επιδότηση προς τους ψαράδες για κάθε τέτοιο ψάρι που θα παραδίδεται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο πληθυσμός ενός είδους που έχει εξελιχθεί σε πραγματικό «πονοκέφαλο» για τις ελληνικές θάλασσες, απειλώντας τόσο το θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και το εισόδημα χιλιάδων επαγγελματιών αλιέων.