Λέσβος – Τσατραφύλλιας: «Μέσα σε λίγες ώρες έπεσε όσο βροχή πέφτει μέσα σε 4 Νοεμβρίους – 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα»

Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία με τα δύο βαρομετρικά χαμηλά που ήρθαν από την Ιταλία και σταδιακά επηρέασε όλη τη χώρα. Τα ξημερώματα της Τρίτης (11.11.2025) ο καιρός αγρίεψε σημαντικά με πλημμύρες σε Λέσβο και συγκεκριμένα η Σκάλα Καλλονής.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό, σημειώνοντας πως τις επόμενες μέρες έρχεται… καιρική ανάπαυλα από την κακοκαιρία, ενώ στην ίδια ανάρτηση κάνει μια πρώτη εκτίμηση για τα Χριστούγεννα. Σε άλλη ανάρτηση τόνισε πως τα ύψη βροχής στο ανατολικό Αιγαίο ήταν ακραία.

«Τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο ανατολικό Αιγαίο ήταν ακραία. Ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια και παράκτια τμήματα, ανατολικά της Λέσβου, σύμφωνα με τη δορυφορική, έπεσαν πάνω από 400 τόνοι νερού / στρέμμα» σημείωσε.

«Με λίγα λόγια το νερό που πέφτει σε 4 Νοέμβριους στο νησί έπεσε σε λίγες ώρες. Στην Καλλονή και στη Σκάλα τα ύψη βροχής άγγιξαν τους 200 τόνους ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες» προσθέτει μιλώντας για τις ζημιές που έγιναν στο νησί.

«Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές, χιόνια ή κρύα!» σημείωσε.

«Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες» τόνισε.

Συμπλήρωσε στην ανάρτησή του πως: «Επιπλέον για τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα: για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα».

«Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!» έσπευσε να επισημάνει.