Λέσβος: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Ευστράτιος Δήσσος

Πένθος στο Μανταμάδο και σε ολόκληρη τη Λέσβο, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο πρωτοπρεσβύτερος του Ιερού Προσκυνήματος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πατέρας Ευστρατίου Δήσσος βρέθηκε νεκρός, να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Πεδής.

Σύμφωνα με το LesvosPost, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ήταν ήδη αργά. Η είδηση έγινε αμέσως γνωστή στη Λέσβο, με την τοπική κοινωνία να «παγώνει» στο άκουσμά της.

Ο ηλικίας 88 ετών ιερέας, είχε αφιερώσει όλη τη ζωή του στην Εκκλησία και στο προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και την παγκόσμια ακτινοβολία του. Ξεχώρισε για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο, ενώ μαζί με τον εφημέριο του ναού, πατέρα Χρήστο, πρωτοστάτησε στη δημιουργία του γηροκομείου του Μανταμάδου, αξιοποιώντας πόρους της Εκκλησίας για την ενίσχυση των ηλικιωμένων.

Πριν από περίπου πέντε χρόνια είχε χάσει τη σύζυγό του, την πρεσβυτέρα του. Πίσω του αφήνει τρία παιδιά, μία κόρη και δύο γιους, μεταξύ των οποίων και τον Αντιπεριφερειάρχη Μιχάλη Δήσσο, γνωστό και για την πορεία του στην ψαλτική τέχνη.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Το περιστατικό ερευνάται από το Λιμεναρχείο, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Ο παπα Στρατής όπως ήταν γνωστός στο πανελλήνιο συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου 1970 μέχρι και σήμερα.

Γεννήθηκε στη Μήθυμνα στις 8 Νοεμβρίου του 1938. Το 1966 χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας και τοποθετήθηκε στην Πελόπη, ένα χωριό κοντά στο Μανταμάδο.

Μετά την τοποθέτηση του στο προσκύνημα του Ταξιάρχη έκανε μεγάλα έργα ανακαίνισης του Ναού, αλλά και έργα με σαφή φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Έκτισε και λειτούργησε το οικοτροφείο αριστούχων μαθητών Γυμνασίου, προέβη σε εργασίες αποκατάστασης του ποταμού που περνά δίπλα από το προσκύνημα και σειρά άλλων τεχνικών έργων και κατέγραψε την παράδοση του χωριού του Μανταμάδου. Συνέγραψε βιβλία και ημερολόγια-λευκώματα, τα οποία αναφέρονται στο Μανταμάδο. Δημιούργησε την «Στέγη αγάπης», στην οποία βρίσκουν καθημερινά δωρεάν τροφή ηλικιωμένοι της περιοχής, ενώ έκτισε και μεγάλο γηροκομείο.

Το 1978 τού απενεμήθη το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Μηθύμνης Ιάκωβο. Ενώ στις δύο επισκέψεις που πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Καλλονή και στο Μανταμάδο, του απενεμήθη ο Σταυρός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως ένδειξη αναγνώρισης στο έργο του.